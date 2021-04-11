“天人交战的内心，就是佛与魔的较量…”

星云大师说：有人把过分妖艳的女人称为魔女，有人把过分讲究权力，陷人于不义的人称为魔王；有的人用一些不正当的方法，让人吃亏上当，称为魔法。魔有很大的力量，甚至于它也可以放光，称之为魔光；它也可以变为天人的样子，叫做天魔，甚至它也可以变成佛的样子，叫做佛魔；很多不实的境界，以及一些幻化不实的境界，就称为魔境。

破坏我们好事的人，我们称他为魔；甚至障碍我们向上的人事物，都可以称为魔障；魔，有的时候不是别人，而是我们自己，自己懈怠懒惰、不知精进，“我”其实就是自己的魔；如果我们障碍别人的善行善事，“我”也是别人的魔。

修持

心魔侵犯，如果我们不能驾御，加上外境的诱惑，我们就会被它牵制，做出许多非理性、甚至伤天害理的事。这就好比我们在路上遇到恶犬或者野猪，要是我们害怕它，想捡石子打它，它们可能就为了保护自己，变得越加凶猛；要是我们保持镇定，不去理会，它们自会觉得没趣，慢慢地走开。

佛陀在世时，也曾受到外魔干扰，但佛陀不为所动，最后感化外魔。一般人没有那样的修持工夫，但也可养成一定的定力，让心可以慢慢地无执着；而所谓天人交战的内心，就是佛与魔的较量，如果我们能自己检点、正派、向上，就是用佛心来降伏了魔，但是，如果我们懈怠、邪见、懒惰，就要被魔降伏。

皆空

我们要切记，魔，是千变万化的，它围绕在我们左右、深藏在我们的心理，对我们每个人都是纠缠不清的。说得明白一点，“心魔”就是贪爱、嫉妒、瞋恨、妄想、烦恼等，而“外魔”就是金钱、爱情、权位、安逸等。

我们从《聊斋志异》里，看到多少魔鬼化作千娇百媚的美人，戕害了多少有为的白面书生。所以吾人生存于世，一定要用善性对恶性，要用佛心对魔力，要用慧眼看魔世，要用精进心扫除烦恼障碍。

世间事，是好是坏，不是我们肉眼凡夫能够看得清楚，但我们可通过观想，世间一切乃因缘所生，就是所谓的“五蕴皆空”，不论心魔、外魔，都是出乎生命主体的感受，也就是从心里的不安和执着而来，其实并无永恒不变的实体，如此外魔就会不攻自破。

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