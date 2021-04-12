“一念净信，就有力量…”

星云大师说：分享故事：年轻人的父亲过世，为了对父亲表示思念与祝福，便到寺院请法师至家中诵经。佛事开始前，他问法师：“为我父亲诵一卷经文需要多少钱？”法师听后心里嘀咕，诵经超荐还谈价钱？好吧！既然你都这样问，就开个价。于是法师说，200元。

年轻人说：“太贵了吧！可以打个八折？”法师一听，深不以为然，但他仍回答：“好吧！八折就八折。”两人谈妥后，法师便开始诵经。

经文诵完后，接着法师又为亡者祈愿祝祷，只见他口中念念有词：“东方的佛祖，请您引导亡灵到东方世界去吧！”跪在后方的年轻人一听，满脸疑惑，拉拉法师的衣角，说：“人家都希望要到西方极乐世界，您怎么要我父亲到东方世界去呢？”

法师答：“到西方极乐世界要200元，你刚才要我打八折，八折诵经就只能到东方世界啊！”年轻人心想，为了省钱，让父亲只能到东方世界，怎么说得过去？他说：“算了！我就不打折了，请您重新祈求，让我父亲到西方极乐世界吧！”

于是，法师重新祈福：“西方的佛祖啊！年轻人改变心意，又加了钱，请您把亡灵带到西方极乐世界去吧！”这时，棺材里的老父亲忽然一跳而起，指着儿子大骂：“你这个不孝子，为了省钱，让我一下子跑到东方，一下子又到西方，来回奔波很辛苦，你知道吗？”

故事寓意：佛法、信仰不是商品，它是无价的，不能以金钱多寡来衡量。所谓“人有诚心，佛有感应”，功德的大小并不在于念得久、念得长，只要真心诚意、一念净信，就有力量、就有功德。

正见

接触宗教的人成千上万，一般人也都希望所信仰的宗教能给予他感应。比方：生意失败了，祈祷之后，情况改善；生活不顺利，礼拜之后，顺利转好了。然而，所谓的求感应，是要大家花大钱去进行？其实不然。市面上一些神棍以各种饰物、画作，甚至还有所谓的“信徒会员制”，宣称什么买个饰物就能改善运气等，这些都是要不得的伎俩，要的不过是利用别人迷信的心理，进行敛财。所谓的感应，有时是冥应，不一定显现，如能够诚心念“大慈大悲观世音菩萨”，我们的烦恼、瞋恨、无明消除了，这也是感应。

从正见中认识感应，是我们须建立的价值观。有句话说：“菩萨清凉月，常游毕竟空；众生心垢净，菩提月现前”，感应不是用求的，在因缘和合下，不用求也会有感应，而没有感应的人，不能责怪天上没有月亮，也不用自责钱花得不够，该怪自己的心海不清净。

邪说

在追求信仰的历程上，如果我们凡事都要等自己的救世主来给我们感应，那也实在辛苦。我们应从“正见、礼敬、慈悲，以及身口意的供养”，来看感应的真义，并以平常心视之，不强求或耽着留恋，才是正信之人。千万不要以为，钱多钱少、买多买少能决定信仰感应的力量，这只是一种邪说。