周雁冰：机器人的灵魂

机器人的外壳里面有灵魂吗？机器人也懂惊心动魄吗？

如果没有，如果不能，人类是要喜极而泣，还是悲伤哭泣呢？

对亲密关系充满恐惧的人，研发中的机器人伴侣大概会是他们的福音。日本的众多宅男或许就会感觉有“人”陪伴，而那些对人类伴侣深感失望或胆怯的人，终于可以拥有一个一切都在掌控之中的“情人”。

而人类最终必须审视自己对生命、情谊、身体、灵魂的基础价值，陪伴到底是什么？爱情又是什么？感动？心动？感觉呢？

几年前，曾经为了准备一篇关于人类科技革命的采访，而读到日本科学家石黑浩（Hiroshi Ishiguro）的专访故事。这个在我看来有点像是疯狂科学家的石黑浩，专长是制造机器人。他要创造形态与感应逼近真人的机器人，但又不是性爱机器人。石黑浩的目的，是要通过“完美”的机器人，寻找人与人之间萌生情感的元素，发展灵魂伴侣关系的原理。他相信通过一个又一个愈加逼真的机器人，他可以破解人类情感的秘密，把它简化为干净无暇的数学方程式——一个百发百中，没有意外的情感方程式。

这真是有趣的实验。在石黑浩仿若真人的灵魂伴侣，还有其他发明家在创造中的性爱机器人之间，人类会怎么选择？

灵魂伴侣可以在实验室里被制造出来吗？

专访石黑浩的记者，有很有意思的发现。她说，在实验室观察和“驻扎”的那段时间，每每深夜，实验室助理科学家以为四下无人，会对着人形机器人说话。所有白天对真人说不出口的话语，在机器人面前便再也不须要戴着面具。那只是一个人形偶，甚至没有反应，却成了人的倾诉对象。石黑浩知晓以后，最终得锁上存放机器人的工作室，甚至担心下属会对机器人有越轨行为。

石黑浩研究机器人与人性多时，在他看来，人与人之间建立的关系，最重要的还是自我。“对方”其实并不重要，只不过是自我的一个反射而已。因为人根本不晓得“对方”心里究竟在想些什么，和自己分享多少，又保留多少。更没有人会毫无保留地告诉其他人关于自己的一切。

如果人与人的关系真像石黑浩说的那样，在你面前的人是谁根本不重要的话，那么他是不是“人”也不重要了。

只要他提供一个反射自我的个体，人就会产生有人陪伴的感觉，甚至会有感动，甚至可以心动？于是有了爱情的感受？

当时和本地的一名科学家聊起，他说，很快，人工智能的机器人将可以读懂人类，能够通过人类的心跳、血液的流速，大数据的表情和话语分析，迅速剖析探知一个人的真实心情。一个被研发为灵魂伴侣的机器人，便有办法在适当的时候，说适当的话，做适当的事，舒缓人的情绪。

这样的关系，是不是比人与人之间的简单得多？一个你无须掩饰，也无从掩饰；一个永远不会背叛，一个懂得何时顺你意，何时撒娇，何时刻意忤逆你的“人”？

到时，人类是要因为拥有完美的灵魂伴侣和性爱伴侣而喜极而泣，还是悲伤哭泣呢？如果有科学家将两者合二为一，人是不是就可以成为独居的生物？

如果说在过去和现在，我之所以会喜欢你，是因为你的生命能量与我的，产生了让我无法抗拒的物理与超物理作用，让我知道两个人在一起，我们创造了第三个我们个别存在无法想象的，绽放美丽的关系生命体。那么未来，我的生命能量，和机器人的，是不是也能产生这样的关系生命体？

在那样的未来世界，机器人也必然要被赋予法律权利吧。如果石黑浩担心他那还不完美的机器人会被人类的越轨行为破坏，往后，我的或你的机器人，谁说不是一种亲密的“人性的”存在？需要人类的法律保护。

但因为人类贪婪的天性，可以肯定的是，就算拥有再完美的机器人，人还是会寂寞，还是会不满足，还是会痛苦，还是会做出“对不起”机器人的行为。

而当一切都在掌控之中的时候，人又会开始向往惊喜。或许又会向往看到一个真实的人，在剥掉层层外壳与面具以后，那个原始的自我？向往那个在建立亲密关系的过程中，也看着对方怎么把自己的外壳和面具剥掉，看到自己裸露而神秘的灵魂的惊心动魄。

机器人的外壳里面有灵魂吗？机器人也懂惊心动魄吗？

如果没有，如果不能，人类是要喜极而泣，还是悲伤哭泣呢？