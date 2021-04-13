“尊严是在强权霸凌面前，不屈服不妥协…”

星云大师说：分享故事：挪威男子漂洋过海到法国，他要报考巴黎音乐学院，但最终没被主考官录取。身无分文的他，这时就得想办法赚点钱，希望再报考时能考上。他想到谋生的方式，到学院外不远处一条繁华街道拉响手中的琴，他拉了一曲又一曲，吸引无数人驻足聆听。

男子最终捧起自己的琴盒，围观的人们纷纷掏出钱放在琴盒里。一个纨绔子弟却鄙夷地将钱扔在男子的脚下。男子看了看纨绔子弟，弯下腰拾起地上的钱，递给他说：“您的钱丢在了地上。”纨绔子弟接过钱，重新扔在男子的脚下，傲慢地说：“钱已是你的了，你收下！”男子再次看了看纨绔子弟，鞠了个躬说：“先生，谢谢您的资助。刚才您掉了钱，我弯腰为您捡起。现在我的钱掉在了地上，麻烦您也为我捡起！”

纨绔子弟被男子的举动震撼了，最终捡起地上的钱，放入男子的琴盒，然后灰溜溜地走了。

围观人中有人一直默默关注着男子，他就是主考官。他将男子带回学院，最终录取了他。男子叫比尔撒丁，后来成为挪威小有名气的音乐家，他的代表作就是《挺起你的胸膛》。

正斜

保留一点做人的尊严，是人生最大的本钱。尊严不是傲慢，不是自高自大，尊严不是匹夫之勇，不是自以为是，尊严是在强权霸凌面前，不屈服不妥协，坚持自己的立场与原则，保持自己的人格与操守。

战国时代，晏子奉命出使楚国，楚王以其矮小而开小门迎接，晏子不入，反而义气凛然的对楚人说：“使狗国者，从狗门入；今臣使楚，不当从此门入。”终于迫使楚人开大门迎接。

黔娄（齐国有名的隐士）“宁可正而不足，不可斜而有余”；陶渊明“不为五斗米折腰”；文天祥兵败宁死不降，元世祖以礼厚葬；道楷禅师不为脱罪而说谎，都受到后人的崇敬。

尊严不是目空一切，不是恃才傲物；尊严是坚守自己的分际。我们做到忠孝节义，诚信坚贞，都是为了尊严。

力量

人的尊严不是赐予的，而是自己的本质力量的显现，或者说是依靠自己的力量来维护的。这种力量本质上并非是一种物质力量，而是一种精神力量，一种意志力，即孟子的所谓至大至刚的浩然之气！有“贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈”之气概的人，才是有尊严的人。