“重质不重量…”

星云大师说：分享故事：过去有人到梅兰芳的家中访问，谈话数小时，童仆走路安详，少人进出，一片宁静祥和。访者不禁赞叹，唱戏之人，都有这么高的生活品质。孟母三迁，就是对生活品质的要求；岳母教忠，也是要在精神生活上树立品质。

什么是生活品质？真正的生活品质，是回到自我，清楚衡量自己的能力，在有限的条件下追求最好的事物与生活。它和钱有无、学问有无都没有关系，在外，我们要有敏感直觉，能找到生活中最好的东西；在内，我们能居陋巷而依然创造愉悦多元的心灵空间，这就是生活品质。

规律

所谓生活品质，是讲究生活的规律，环境的整洁，家居的安宁，居住的安全，饮食的正常；每家人士和谐友爱，社会活动有序，工作定时，忙闲适中，晨起晚睡，皆有规律。

宗教信仰，以正信、虔诚，不标榜好名行善，对社会关怀服务。每日必看一份有用的刊物，不可少于一、二小时为读书时间；欣赏艺术音乐，多与文化教育接触。每天不可少于全家聚会，每周不可少于家族来往，每月不可少于社交活动。

生活品质，家中的音乐比冷气、冰箱更为需求；家中的书柜比酒柜更为重要；家中的伦常，长幼有序，比豪华设备更值得称道。

超越

我们在生活品质方面，并不看居家的楼层高低，更不看家中的汽车多寡；我们所看重的生活品质，是全家的道德观念，正常行事，慈善传家，品学优秀，互助互谅，笑声赞美，此皆可以列为评鉴标准。

要在生活中追求品质，有三个方法：一、慈悲心开启快乐源泉：不快乐的根源就在有“我”，生活要有质量，就需用慈悲来忘掉自我。如果慈悲待人，哪还会有那么多的不开心；二、智慧创造洒脱人生：我们不要擅自好争，不要老是事事冲前。所谓“退步原来是向前”，能退后一步，我们的境界自然宽。

三、在追求中实现超越：为什么那么多人追求生活质量，但还是不快乐？因为他们被品位束缚，只有追求而没有超越。所谓“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节”，讲的就是这个道理。

“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪”就是追求，就是要有；但后面的“若无闲事挂心头”就是超越。虽有追求但有超越，来到“有很好、没有也好”的境界，一切都是心灵的安好啊！

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