有日本大叔用手机应用将自己变脸成为美少女，照片变照骗，原是粉丝的追随者大喊受骗，白白浪费了宝贵的社交媒体时间在照骗上。其实这照片变照骗一点都不新鲜，经常在社媒上剖照片的甲乙丙丁，十之八九都用过类似“美图”的手机应用，美化自己的面容和身材，效果有时相当惊悚。

用餐时候手机先吃早已是很多人的例行，用餐前先来一张合照作纪念也渐渐普及成新习惯。随着手机的镜头不断更新，应用越来越多，也有更多人使用预置美图功能的手机摄影。那种让被拍的人即刻易容的应用很讨喜，也容易让人上瘾。在不能远行的疫情年代，现在约会朋友吃饭成为替代活动之一，每一餐都得珍惜却也相当耗时，一顿饭局在开动前至少得花上10分钟拍一张合照，每个人的手机都得用，因为每台手机都有不同的美图功能，大家都只相信自己的手机才能让自己颜值加分，一机一分钟，于是拍到笑容僵了菜都凉了才可动筷。

但重点依然不是菜，是照片怎样变照骗。

经过美图的照片，最吓人的是面容被漂白到几乎失去五官。为了掩盖／修补／抚平脸上的皱纹，让肤色变白一点，或让眼睛大一点嘴巴小一点脸形尖一点，一些人不断修图过度美图，照片虽然让面容看起来年轻了十几岁，但已经成了平面图，往往连社交媒体的人工智能也认不出到底是谁，根本tag不了。另一些是美化身材，把胸弄大一点，把腰缩小一点，把腿拉长一点，但美图的过程中同时会影响照片周围的其他人物或景物以致变形，效果也很吓人。

于是我们有时会在浏览社交媒体时不能确定这个人是不是那个人，置疑一下八卦一下，就又成了新鲜话题。我们这一代人都见证着这种社交内容的转变，从只有在重大日子或重要时刻才会拿起传统相机拍照自己留念的当年，到随手随处拿起手机什么都拍什么都公开的今天，我们的生活方式和日常内容起了天翻地覆的变化。这一代人不再满足于自我的肯定，反而特别需要不认识的陌生人对自己生活内容的点赞，才能确认自己的生存价值。而对于阿猫阿狗没有意义的无聊批评，一些人更视之为严重打击，于是花时间千方百计美化自己，即便是照片变照骗五官尽失，只要能多得一个点赞，也觉得值得。

每个人的存在当然与周遭其他的人息息相关，但和其他陌生人之间的关系没有理由不分界线。没有谁需要毫不相关的陌生人的点头或摇头来决定生活走向，即便是亲人朋友的评论，不论好坏都只能当作参考。如果别人不能接受真实照片中的自己，那是极为可笑但却完全不必觉得悲哀的事。最可怜与值得同情的，是无法接受自我，只敢陶醉在面目全非的照骗中的自己。

照片变照骗这种社交媒体年代的上瘾，比沉迷毒品还可怕。泥足陷更深，难戒。