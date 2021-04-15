“亲人之间，除了相亲相爱，还要相互信任…”

星云大师说：分享故事：郭先生经营咖啡店开拓自己的事业版图，但他没念过什么书，很希望自己的孩子多读点书，学历高一点。不过，他的独子念的是现代艺术，看来跟家业没什么关系。孩子办展览时缺乏经费，他也慷慨赞助。

很多人听说他没有努力安排孩子接班，问他：“你怎么没要求孩子继承家业？”他笑笑说：“当然有暗示过，希望他念商，可以把我拥有的资源都给他。不过，他从小就只对画画有兴趣，我也没办法。”

好事者就问：“念艺术恐怕连吃饭都有问题吧？”郭先生耸耸肩笑道：“也许赚不了钱，但应该会赚到他的人生吧。我的工作也跟我爸不一样，我爸是种田的，如果我爸要求我继承家业，我恐怕也不会有今天的众多咖啡店吧？上一代总想不到下一代的发展，说不定我儿子将来会成为一个世界知名的艺术家也说不定啊！”

义务

现在的社会，讲究亲子关系。一个家庭里，如果长辈对晚辈不慈爱，晚辈对长上不孝敬，人伦失序，家庭失去了根本，这个家庭就很难和谐、健全，所以亲子之间父慈子孝，是家庭和乐的根本。

而我们对亲人间的尊重是义。《礼记》中提到：“父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、臣忠十者，谓人之义”，在人伦关系里，每个人都有自己的责任与义务；彼此之间，都是双向负责的关系。因此，亲人之间，除了相亲相爱，还要相互信任尊重，才能和谐共存。

做父亲的，不应该强加所谓的“传承”在孩子身上，孩子喜欢固然好，如果不喜欢，应尊重他们的决定，让他们有拥抱另一片天空的权利。当然，就算是子承父业，父亲也不能样样事要求孩子照着做，或者成天把“吃盐比你吃米多”挂在口中，应该在说好基本原则后，放手让孩子去做。

界线

世间上，事业的传承和合作，都需要一条心，一般说来，在利益价值相同之下，容易同心；在亲情家族关系之前，容易同心；在思想观念共识之后，容易同心，有相同的一条心，就能同舟共济，就能团结，就是力量。

然而，就算亲如父子，子承父业，要做到同心，也需要坐下来好好地谈，把轻重说清楚，把理念讲仔细，这样才不会在日后的运作中遇到阻力。更甚的还有，因为营运问题闹得父子不和、家族不宁，甚至还有对薄公堂的例子，那才让人不胜唏嘘。

所以，父子间就需要有一条界线，生意上的事再闹也不能闹到家里，家庭和睦才是关键。