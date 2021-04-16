“犹如在播撒善种子…”

星云大师说：分享故事：6岁的河南女童茜茜患上了脑癌，两次开颅后再次复发。为给女儿治病，来自农村的孙女士已经花光所有积蓄，负债累累。最终，她决定放弃治疗，带孩子回家。在临回家前，孙女士做出了一个让医护人员感到震惊的决定，她决定等孩子生命终结时，捐献女儿的遗体用于医学研究。谈及捐赠的初衷，孙女士说：“自己没希望了，就把希望留给别人吧。”

另一个故事：台湾新北市人吕淑桢原是大三学生，孝顺的她经常陪同家人出游，去年便曾和家人一起到花莲旅游，没想到遇上严重车祸，吕淑桢连同座椅一起被抛出车外，身上还系着安全带，却因撞击伤重不幸罹难。

如今全家人包括阿公、阿嬷、父母、叔叔、姑姑、姐姐和弟弟强忍悲痛为吕淑桢送行，家属决定将事故保险金，以她的名义购买一辆复康巴士，捐赠给新北市政府，让淑桢的爱，留存大家心中。

缘聚

遗爱人间，犹如在播撒善种子，世间万法靠因缘和合成就，所谓“缘聚则成，缘灭则散”，缺少因缘，不但诸事难成；离开因缘，个人也无法生存，所以，大众就是我们的因缘，大众就是帮助我们生存的条件，故而佛教讲究“缘起”，讲究“众缘所成”。而我们能够遗爱人间，就是一种把因缘聚集起来，再分享、利益给大众，因为“佛果在众生身上求”，离开大众，固然生命无法生存，失去大众，也无佛道可成。

因此，当我们在人世时，有许多好事都值得我们去做，例如布施、奉献、服务等；而在众多的善法之中，没有一样比“给人一些因缘”更为重要，这也凸显了遗爱人间的重要性。

延续

人往生后能捐献器官，就是生命的延续，生命是不死的！身体虽有老迈朽坏时，但生命如薪火相传，是永恒无限的。生命由业力维系，业力如念珠的线，把生命的前生后世串连起来，延续不断。我们透过器官捐赠，带给别人生机，也是自我生命的延续。

我们仰赖世人的因缘而活，自己也应该给人因缘。器官移植打破了人我的界限，破除了全尸的迷信，实践了慈悲的胸怀，体现了同体共生的生命。只要有愿心，人人皆可捐赠器官；透过器官移植，我们就能把慈悲、爱心，无限地延续、流传！

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