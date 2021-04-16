童缤毓：人生不是加减法，是一次又一次的加减法 订户 来自 / 联合早报 文 / 童缤毓 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 这篇专栏的题目有点长，这些年，我一直在探索人生的减法，随着年龄增长，很多时候我们应该做的是“舍”，而不是“得”，可是人生的“舍”，往往即是“得”啊，所以我敢说人生不是纯粹的加或减，而是一次又一次不规则的加减法。在一波波的疫情冲击后，生活总算是恢复到比较正常的轨迹上，当然，偶尔还是会觉得不便，比方说，社交距离，戴口罩之类，可是站在另一个角度上，这并没有什么不好。就拿单纯的生活作息来说，以前，喜欢夜归的人，凌晨12点，他会说：“The night is still young，才开始呢。”如今在吉隆坡，午夜12点不回家，是会中罚单的啊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台前幕后 童缤毓 点智慧：遗爱人间 刘慧兰：远程逗孙