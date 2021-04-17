“你要再往前迈一步，只要一步…”

星云大师说：分享故事：她站在三米跳台上，恐慌写满脸。尽管老师和同学不断地鼓励她，她还是害怕得流下泪水。她的腿抖得厉害，看着跳台，后退了一小步，又前进了一大步，她下了决心，身体飞下了跳台。完成跳水后，同学都问她是怎么战胜胆怯的？这时，她仍然没有完全从恐惧中走出来，颤抖地说：“爸爸说过，遇到困难时闭着眼睛也要往前迈一步。”

这句话一直成为她的信念，正因如此，她在学业上进步很快，尤其是科学和数学更显现出能力，她两次参加国家奥林匹克数学赛，她的老师说：“这样的学生很少见，逻辑性强、分析能力强，注意力非常集中。”在32岁时，她就获得物理学博士学位。

与此同时，她开始了另外出色的一面，那就是对社会及政治的关注，由此她也在1989年展开政治之旅，那也是柏林围墙被推倒的一年。她就是默克尔（Angela Merkel），德国历史上第一位女性总理。

当记者问她，如何能为自己写下精彩不凡的一章？她说：“我要感谢父亲，他是一名牧师。因为他在我面对困难时，都会重复同一句话：‘不要停下也许正在发抖的双脚，你要再往前迈一步，只要一步。’”

失去

胆怯害处是什么？三点参考：

失去成功的先机：一件事情，原本可以做得很好的，因为胆怯，没有积极争取，就失去成功的机会。或者机会来了，却因为遇到一点困难，就半途而废，或者还没去做，就把它看得很困难，一味的找借口来逃避。这种表现，使我们退缩，不能坚持到底，是很可惜的。 失去贵人的襄助：三国时代刘禅，为人胆怯无志，什么事情都不敢承担，只是安逸害怕，没有一展鸿图的抱负，在战胜的关键时刻竟然撤兵。纵有诸葛亮、蒋琬等文臣良将忠心辅佐，最后也只有把江山拱手让人。这样的人，就算你花费再多的心血助他一臂之力，终究是扶不起的阿斗。 失去精进的力量：很多人读书、考试、做事，甚至游戏、比赛，都会自我勉励：再加一把劲、再努力一点，就会成功。但是胆怯的人，什么都不敢向前，什么事都觉得不成、不妥、没有办法，这就失去精进的力量，失去突破的勇气。

失落

人失落时最可怕的就是退心，还生起胆怯，没有信心了，就会一败涂地，再也不会有重新振作的机会。胆小的人是怯弱众生，无所作为，要改变这样的习气，就要大悲大勇的精进力，发起大愿心；所谓天下无难事，只怕有心人，有再大的困难，也能乘风破浪，勇敢度过。

胆怯和退缩，在每个人的生活轨迹里都点点滴滴的存在着，你能勇敢一点便能超前一点。

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