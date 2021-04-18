“病来磨时心不磨…”

星云大师说：分享故事：德山宣鉴禅师（唐代高僧）病了，有人问他：“老和尚，连你都会生病，那还有谁不生病的？”德山说：“有啊！有不生病的人。”

那人追问：“不生病的是怎么样的人呢？”

德山就表演给他看，“唉哟！唉哟！”地呻吟。意思是，他这身体有病的人，就是内心不病的人。

尊重

人有一个四大五蕴和合的身体，吃的是五谷杂粮，怎能不生病呢？当疾病降临到我们的身上，我们也没有办法拒绝。但因为有的人意志不够坚强，稍微有一点小病就内心恐慌；假如能够与病搏斗，从意志上的坚强，到心理上的建设，疾病也会减少。

有病和无病的心境，我们可以做到“完全相同”，有病时我们可以这样想，能痊愈固然很好，医不好也没什么关系，因此有病等于没病。这不是什么阿Q精神，而是一般人如果自己生病，或者亲友生病，也可以用这种方式加以安慰或劝导，不但可去除自己向病魔投降的阴影，也能对病友有所启示和帮助。这是一种对待病症心理上的优势，成天忧虑病情反而没有帮助，何不让自己与病相互尊重，才能彼此稍获安宁？这样的话，病来磨时心不磨，身体可能就带来转机。

心力

我们身体的毛病，当然需要医生治疗，除此之外，也要自己有信心，具有抗拒疾病的观念，有勇气胜过疾病，信心、耐力、勇敢、无惧和乐观，也能有医疗的功用。

生病有时也不全然是身体的疾病；有時疑心也会成病、妄心也会成病、执着也会成病、幻想也会成病。有時候真的是身体的机能有了毛病，也不要病急乱投医，更不能迷信偏方。

病，一般人把它比做魔；病魔要来为难我们，我们如何才能不被病魔所打倒呢？希望病患要能从身不苦，做到心不苦，所谓“精神能克服一切”，看医生的同时，也须让心力成为良药。