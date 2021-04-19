“世人皆平等…”

星云大师说：分享故事：20世纪初，徐悲鸿在欧洲留学时，曾碰到一个洋人的寻衅。那个洋人说：“中国人愚昧无知，生就当亡国奴的材料，即使送到天堂深造，也成不了才！”徐悲鸿义愤填膺地回答：“那好，我代表我的祖国，你代表你的国家，等学习结业时，看到底谁是人才，谁是蠢材！”

一年 之后，徐悲鸿的油画受到法国艺术家的好评，此后数次比赛，他都得了第一，他的个人画展，轰动了整个巴黎美术界。这样令人惊叹的成就，是那个洋人远远不能及的。

受屈

我们要消除歧视，先要了解世上有哪些歧视：

一、种族歧视：世界上，由于地理等生长环境的不同，就有各地区不同的种族。美国一些白人、一些欧洲人都有一些种族的优越感，看不起其他种族，形成歧视。其实，如果全世界的民族，都能像孙中提倡的五族共和，都能实现以平等待我之民族的理想，那将是何等美好的世界！

二、宗教歧视：每个人都有各自的宗教信仰，我们都应该给予尊重。但有些人对信仰不同宗教的人士，不屑往来，所以造成宗教之间不能相互尊重，甚至相互歧视。宗教与宗教之间须和平共处，世界才能和平。还有一种歧视属于阶级歧视，如印度，种姓制度将人分为四个不同等级，属于最低下的首陀罗，只能从事农业和各种体力及手工业劳动等。

三、职业歧视：世间职业有士农工商，有的人坐办公室，可以舒服的吹冷气，一些劳动阶层的人，则要忍受风吹日晒，靠劳力赚取金钱。假如世界上没有劳工，无人生产，就如没有人煮饭，我们怎能活下去呢？所以大企业家不可以看不起小店经营，有店面的商人也不能看不起小贩。世上除了偷、抢和骗等贱业以外，其他的职业都很神圣，都不容被歧视。

四、性别歧视：自古以来，男尊女卑，致使千百年来一些有智慧的妇女，受屈受辱。其实男女只是性别的不同，至于能力、智慧，乃至对人类的贡献，男女都不该有所歧视，有所分别。

笑贫

而社会上还有一种普遍的歧视，就是笑贫不笑娼，贫穷往往被人耻笑、贱视。其实，贫穷不是什么罪恶，富有的人为非作歹，兴风作浪，那才是卑贱。贫穷有德的高士，历代很多，所以贫穷不该被歧视。另外一些歧视，如对残障者、弱智者和年迈者的歧视，都是非常落伍的观念。族群之间如何才能消弭纷歧，继而促进族群融和？关键词就是“佛性平等”，大家应互相尊重包容、同体共生，這是非常重要的。