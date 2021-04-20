“堂堂正正地做人，光明正大地赚钱…”

星云大师说：分享故事：1923年秋，李苦禅（山东高唐人，中国画家）到大师齐白石的家中拜访。见面后，他恭敬地对齐白石说：“我爱您的画，想拜您为师，不知您能不能收下我。现在我虽穷，没什么见面礼给您，但等我将来做了事后，定将孝敬您老人家！”齐白石见他率直质朴，答应了。这位靠拉洋车维持生活的年轻人，成了齐白石的第一位拜门弟子。

李苦禅继续在晚间和休息日拉洋车，但总是远离齐白石的住所，并把帽子压得低低的，因为，他怕熟人认出自己，给齐白石丢脸。但就有那么一天，李苦禅拉车到王府井大街兜生意，路过一家书画店，恰巧遇到齐白石和几位朋友从店里出来！他神色慌张地拉车躲避，忽然听到身后传来齐白石的喊声：“苦禅，还不过来，送我回家。”

他应了一声，将车掉转过去，请齐白石上车后拉起车就走。途中，齐白石问：“苦禅，你经济困难，靠拉车度日，怎么不告诉我呀？”他答：“我对不起老师，给老师丢脸了。”齐白石和蔼地说：“丢脸？丢谁的脸？你不知道我是木匠出身吗？靠劳动吃饭是不丢脸的，靠拉车求学是不丢脸的。”

正当

我们应该正确认识，何事丢丑，何事不丑？六点参考：

一、没有金钱财富不丑，没有人格道德丟丑：一个人有无金钱财富，与別人没有多大关系；但是没有道德人格，却会被人看轻。

二、没有知识学问不丑，没有正派行为丟丑：没有知识学问，只是自己识浅；没有正派行为，却会侵犯別人，所以会被別人歧视。

三、不擅语言讲话不丑，专讲別人坏话丟丑：逢人不善于言语表达并不可耻，只要能多做好事，一样会受到別人的赞美。但是如果能言善道，却一再讲別人的坏话，人家就要反击了。

四、没有好的面相不丑，没有良好行为丟丑：所谓“人丑心不丑”，心意善良，行为端正，怎么会丟丑呢？反之，行为不检，被人鄙视，才是丟丑。

五、没有好的命运不丑，没有好的良心丟丑：命不好会赢得別人的关心，但是没有良心就要遭人议论了。

六、没有正当职业不丑，做不正当职业丟丑：一时没有找到适合自己的职业，没什么大不了，可以慢慢再找；但是如果从事不正当的职业，杀盗淫妄的事情做多了，人人愤慨，这就丟丑了。

知耻

对于一般人来说，没有善名美誉其实是没关系的，只要本份做人就好；但如果是个大人物，却恶名昭彰，那就丟丑了。丟丑会被人取笑，丟丑的人也可耻。其实，人一时的丟丑无妨，只要能知耻、知惭愧、知反省，必定可以增加自己的美德，日后別人自然会对你刮目相看。