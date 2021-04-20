家里的老人前阵子因身体不适留医观察了近一个月。

说起医院，心有余悸。两年多前，老人家不慎跌倒，在医院躺了足足两个半月，先是在国大医院再转到黄廷方综合医院。那时我还有份全职工，每隔几天傍晚6点就丢下繁琐的工作赶去医院，探病后搭车换地铁再转车，回到家身心疲惫不堪。

由于这次情况看似能自行处理，我们斟酌是否要送老人家去医院，毕竟一旦入院就须接受一系列的体检，绝非几小时的事。可是老人家的状况后来没起色，最终还是得入院观察。或许这次去的是亚历山大医院，离住家甚近，我又卸下了全职工的包袱，探病的路程并没上一次沉重，医院的距离多少会影响心情。