医院风情 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝郁 摄影 / 蓝郁 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 窗外风光明媚，仿佛置身度假屋，如果不说，还不敢相信这是医院一隅的风情。（蓝郁摄） 字体大小: 小 中 大 家里的老人前阵子因身体不适留医观察了近一个月。说起医院，心有余悸。两年多前，老人家不慎跌倒，在医院躺了足足两个半月，先是在国大医院再转到黄廷方综合医院。那时我还有份全职工，每隔几天傍晚6点就丢下繁琐的工作赶去医院，探病后搭车换地铁再转车，回到家身心疲惫不堪。由于这次情况看似能自行处理，我们斟酌是否要送老人家去医院，毕竟一旦入院就须接受一系列的体检，绝非几小时的事。可是老人家的状况后来没起色，最终还是得入院观察。或许这次去的是亚历山大医院，离住家甚近，我又卸下了全职工的包袱，探病的路程并没上一次沉重，医院的距离多少会影响心情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 专程行走 四方八面 心中的桃花源 点智慧：不丑