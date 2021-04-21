“看看天空，体会宽广深远的人生境界…”

星云大师说：分享故事：王维（唐朝诗人）一生的经历，年轻时以早慧天赋受瞩目，政治上虽不算大展才能，却也算是一路平顺。正因前半生已看尽仕途多变，到了中年以后，王维的心境逐渐转趋澹泊 ；平素吃斋济人，妻子逝世后寡居三十多年不曾再娶。四十多岁起对禅佛产生浓厚兴趣，在辋川（陕西省西安市蓝田县下辖的一乡镇）隐居时，常于游山玩水之余深刻体会世事离合难料，在万物造化间参得禅机道趣。

他的那首诗《终南别业》这么写道：“中岁颇好道，晚家南山陲。兴来每独往，胜事空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值临叟，谈笑无还期。”

这正是他在闲游中领略物外之趣的代表作，通篇旨在描述“偶然有所得”的逸趣。从偶然兴趣独自游玩、随意而行至流水穷尽，就地观赏眼前云彩冉冉飞升的情状。最后，又是偶然遇见邻近老叟，笑谈间就此忘却归程也无所谓。

障碍

“行到水穷处，坐看云起时”，有两种境界在其中。一、处绝境别失望，因为那也是希望的开始；山里的水是因雨而有的，有云起来就表示水快来了。这就比喻，我们能把得失放下，也许会有新的局面产生。

二、即使现在不下雨也没关系，总有一天是会下雨的。从水穷到云起到下雨，正如一个人在生活历程中遇到很大的困难，有的是身体的障碍，有的是心理的障碍，有的是环境的障碍。如果因此而心灰意冷，我们就要把念头回到初发心，所谓“不忘初心”，自己再难也走了这么长的路，所以不要失望，不要放弃，一定会有活路的。

常态

生活就像天气一样变幻莫测，有晴有雨，有风有雾，无论谁都不可能一帆风顺。所谓“千里长江几多曲”，人生不可能没曲折，不可能没挫折，不可能没打击，早点遇到可能是福气。不妨把我们历经的坎坷当做人生的历练，因为它可以帮助我们积累勇气，总结自己，在日后赢得成功。

缘起缘灭，得失好坏，都是生命常态，所以，无论顺逆，以心灵的常态对待生命，能做到“行到水穷处，坐看云起时”，就是一种好境界。

行为是由心态决定的，即使困难一个接一个，我们也要拥有对目标的执着，不畏惧困难，不迷茫，明确自己所追求的目标，不急躁，一次解决一个问题，最终脱离困境。