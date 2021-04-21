李亦筠：记得黄俊雄、许振荣的好

本地演员黄俊雄拍戏时遭台湾演员李沛旭“霸凌”的新闻发酵过程中，牵扯出媒体人杨君伟，艺人马艺瑄、陈汉玮、许振荣和林汐。杨君伟透露主持电影首映时，遭李沛旭吼“滚出去”；马艺瑄说拍戏遭资深艺人当透明人；陈汉玮被质疑讽刺马艺瑄；许振荣疑似点名黄俊雄霸凌其旗下艺人林汐。

我的同事蔡欣盈在上周三专栏文章《“霸凌”番外篇》中很清楚地说明所谓“霸凌”，并非偶发事件，而是指长期性、多次发生的事件，为被害者带来困扰或心理阴影，“纠纷”“冲突”“冲撞”不是“霸凌”。

本月16日在嘉华和黄金戏院重映的本届奥斯卡“最佳国际电影奖”竞赛港片《少年的你》，明天将在本地公映的韩国惊悚片《催眠》（The Hypnosis），甚至是去年金马得奖台湾片《无声》等，很清楚地让大家看到什么叫“霸凌”。

这次本地娱乐圈爆出的“霸凌”新闻，用的字眼是不是太过重了？如果用“合作不愉快”，是不是更贴切？每个人的压力承受度不同，也许别人“一次性”的黑脸，一句冷言冷语伤了你的自尊心，形成你“一辈子”的阴霾，这叫“霸凌”吗？对苦主来说是“霸凌”，但对另一方就未必了，所以霸凌是不是也存在着“灰色地带”？

艺人外表光鲜亮丽，有苦自知。还在线上的艺人说出自己遭霸凌，需要很大的勇气，因为会被放大检视，别人会怀疑他说出真心话，炒新闻，还是蹭热度？此外，媒体会穷追不舍，读者、网络声浪会席卷而来，未来欲合作的艺人、制作公司和广告商等，也许会带有色眼镜观望。当然，我们还是得肯定敢于发声的勇者，否则好莱坞就不会掀起对抗性骚扰的“Me Too”运动，韩国也不会有反霸凌风潮。一个没有性骚扰、霸凌的娱乐圈和职场，是大家期待的。

霸凌新闻红了黄俊雄受访的《神秘嘉宾》节目和林汐，我没访问过林汐与马艺瑄，但我也因此次事件，才留意到原来李沛旭变成了“大只佬”，他健身练出的肌肉，未免太大块了吧！

贴心的采访经历

不管舆论如何，我会记得许振荣、黄俊雄的好。第一次访许振荣，是在他家，访问后他体恤当时的我有孕在身，主动开车送我回家。20多年了，我没忘记他的贴心。

我主要采访电影圈中人，与主力在电视圈的黄俊雄没交集。因同事分身乏术，2019年9月我到新传媒支援访问拍摄电视剧《老友万岁》的黄俊雄等演员，访完后，“路痴”的我在规模很大的建筑里，绕了几圈还找不到“出口”，眼看快截稿了，突然见到从摄影棚出来的黄俊雄，我坦承迷路，他不嫌麻烦地把我带到出口，成了我的救星。第一次也是唯一的访问，他的贴心，我没忘记。

杨君伟，还有访了多次的阿哥陈汉玮，在各自的领域都很努力，也有成绩。陈汉玮越来越幽默了，星期天在红星大奖红地毯上，他巧妙回应主持人“你身上那条金链”的提问，机智又搞笑。陈汉玮这回被牵扯进马艺瑄的爆料里，我觉得他是躺着也中枪，不过姜还是老的辣，相信被读者酸“不够义气”的他，有颗强大的心，可以处之泰然。