“有禅心的人，不计人间毀誉…”

星云大师说：分享故事：女子请月船（日本禅师）作画，禅师问：“你能付多少酬劳？”女子答：“你要多少就付多少，但要在我家当众作画。”禅师答应跟着前去，原来女子家中正在宴客。禅师当众作画后，拿了酬劳正想离开。女子却对客人说：“这位画家只知道要钱，画得虽好，其中却透着金钱的污秽。这种画不值得挂在客厅，它只能用来装饰我的一条裙子。”说着便将自己的一条裙子脱下，当众要禅师在上面作画。

禅师不动声色地问：“你出多少钱？”女子答：“随便你要。”禅师又要了一个高价，然后心平气和地在女子裙子上作起画来，作完之后便若无其事地离开了。

别人听说此事后纳闷，禅师为何如此看重金钱？只要给钱，好像受任何侮辱都无所谓！原来，禅师禅居之地常发生灾荒，而富人不肯出钱赈灾，因此他准备建造一座粮仓，以备不时之需。同时，禅师也想完成师父的遗愿——建造一座寺院。他不愿一味等待他人的布施，只好以作画筹集资金。当这两个愿望达成之后，他即刻抛弃画笔，不复再画，并说：“画虎画皮难画骨，画人画面难画心。”

排难

生活中，人们虽很少遇大辱，但小辱时有发生，在这种情形下，忍耐和坚持是痛苦的，但它会给人带来幸福。这种幸福就是获得成就的充实感和满足感。越是难走的路，我们越要排除万难，迎头而上；越是难忍之事、难忍之人，越要耐心、用心忍耐。但忍耐并不是逆来顺受，屈服于命运。善于忍耐，往往有助于事态向好的方面发展。

忍辱是一种“胜固欣然败亦喜”的平常心，是一种走自己的路，不在乎他人非议的勇气。能忍辱的人往往愈挫愈勇、百折不挠。

肥料

人所求者，光荣也；人所不喜者，侮辱也。有的人不求光荣，光荣自然而来；有的人求取光荣，求荣反辱；有的人不求荣辱，世间社会也不放过你，荣辱都会来找你。历史上多少英雄好汉，多少次的大起大落，也就是多少次的光荣与侮辱。

人生对于荣辱，应该顺其自然，当来的给他来，当去的让他去。但荣易建立修养，辱却比较难，尤其大辱。其实耻辱不管大小，都是过眼云烟，何必太过计较。只要不丧失人格，倒下来的，可以再爬起来。可能一次、二次失败，累积多次的失败经验，侮辱也能成为肥料，也可以成为逆增上缘。