“信因果者，其心常畏…”

星云大师说：分享故事：母亲对她儿子相信因果报应很不以为然，对儿子说：“傻瓜！因果报应是唬人的，如果真有什么制裁，妈妈替你顶，怕什么！”

有一天，孩子被刀子割伤手，痛得眼泪直流，妈妈眼看儿子血流不止，在一旁干着急，心疼却无计可施。

小小的肌肤之痛，父母都无法代替子女受苦，又何况是祸福生死的因果报应！一般人都认为，世间事世间了，享乐要趁这一时一世，却不知世间许多事，不能完全看表面，也不完全看一时，而是要能看到内在的真相。如果我们只能看一时，那么又何来“菩萨畏因，众生畏果”的古训呢？

菩萨和众生不同的地方，就在于对因果的看法不一样。菩萨慎于始，知道招果为因，所以生活大小事能防患于未然；而众生不怕因，往往意气用事做了再说，不能善始亦不能善终，因而造作一些罪业之后，才来害怕受到惩罚、报应，可一切都来不及了！

约束

《安士全书》（清朝周安士居士所著，被称为“善世第一奇书”）说：“信因果者，其心常畏，畏则不敢为恶；不信因果者，其心常荡，荡则无所忌惮。一人畏而行一善，万人即增万善；一人荡而造一恶，万人即增万恶。故曰人人知因果，大治之道也；人人不信因果，大乱之道也。”

维系我们社会秩序的基本条件有礼俗、道德、法律，但是最大的力量还是因果；法律的约束是有形的，道德礼俗的制裁是有限的，都不如因果观念深藏在每个人心里，做严厉、正直的审判。

如果我们知道这个世界上人类的幸福、痛苦不是由神权来控制，而是由因果裁决，幸与不幸完全由自身所作所为而定，有了这层因果的体悟，随时随地都能约束自己的行为，规范自我的意念，以维系善良的人情风俗，那么，社会国家就能迈向祥和的境界了。

劝善

人可以改变天意，但不能改变天理，也就是不能改变因果。我们常常听到某些人自夸什么都不怕，这实在是愚昧无知的诳言；人可以不怕鬼神，不怕诸佛菩萨，但是却不能不怕业报，不畏因果。

因果，不是一般劝善，教人做好事而已，这是人间的实相，也是高深的哲学；有因必有果，所谓“天作孽，犹可违；自作孽，不可活”，因果报应是人间所不能勉强，苍天所不能更易，即使鬼神也不能违抗的定律，它支配宇宙人生的一切，也种下了横亘过去、现在、未来的三世因缘。