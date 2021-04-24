“眼界窄者其作为必小…”

星云大师说：分享故事：意大利中部一个山谷内住着一群村民，他们的饮用水需要到很远的一条小河里去挑。村长把挑水的有酬任务交给两个年轻人。

两个年轻人都干得很起劲。其中一个想，等自己攒够了钱，就可以修房造屋，娶妻生子。另一个年轻人想，每天挑水不是长久之计，要是能将山外的河水引到山谷里来，岂不是不用挑水了吗？

年轻人将想法告诉村长，然而，他的建议遭到大部分村民的反对，因为这儿的人世代都是靠挑水生活，他们从未想过从外面引水，也觉得这不现实。年轻人没有放弃，他利用业余时间，伙同几个支持他的人，一起悄悄修建管道。几年后，与他一起挑水的那个年轻人不但盖了新房子，娶了妻子，还买了很多家具和粮食，而他仍然孤身一人，因为他把所有的钱都投入到了修建管道中。

又过了几年，他修建的管道终于连通整个村子，水源源不断，大家喜出望外，纷纷出钱购买。没过多久，他的同伴就失业了，因为管道放出的水远比挑水的费用低。就这样，修建管道的年轻人每天不用工作，也有可观的收入，而他的同伴却不得不去别的地方继续挑水挣钱。

扩大

人类的色身渺小，但是心胸、眼界却能无限量地扩大。扩大，是做人处事很要紧的原则。唯有将心胸扩大，将眼界伸展，才容易达到人与人之间、人与事之间或人与物之间的沟通交流。

现实生活中，有的人缺乏理想，不敢轻易冒险，结果只能守着自己的“一亩三分田”勉强度日；而有的人好高骛远，不切实际，想要一蹴而就，结果四处碰壁。修管道的故事就给了我们启示：先树立明确的目标，并朝着目标坚持不懈地奋斗；就算间中有困难波折，等到时机成熟，自然水到渠成，那才是最后的胜利者！

不安

冠病疫情肆虐，社会人心普遍有不安定感。而所谓求平安，有心理的、生活的平安。如果心不安，很容易就被环境牵动，一旦环境里产生变动，或者因他人的一句话、一个动作，自己的心马上就跟着起伏。而学习开拓眼界，就是我们可以让自己心安的一个方法，首先，我们可以学习正视现实，多看看别人是如何乐观面对逆境，并从中观摩。二是要怀抱信心，眼不见无路可走，而是调整心态，告诉自己天无绝人之路。

三则是心平气和的处事，我们现在看不开，是因为小心小量眼界浅，历史上多少名人，处境比我们还惨的还不是走了过来？能做如此想，我们也就给自己开了眼界，不要把自己的惨，当成最惨。我们也不要跟眼界不一样的人争辩，重要的是，做好自己，改善自己，自己的路，都是自己走的。