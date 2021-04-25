点智慧：一不慎 前功弃

“因为熟悉，所以我们更要谨慎…”

星云大师说：分享故事：著名外资公司招考员工，公司通过层层考试做了淘汰，留一批人做最后面试。

这批人在房间面试时，主管说：“我现在有事，出去10分钟，你们等我一下。”在里面所有的人，坐了几分钟后就站起来，然后看到办公室里有些档案，而这些档案竟是面试者的资料，他们还看到自己的名字在上面！

好奇心驱使下，一些人翻开来看，一个看完之后，还递给另外一个人看…15分钟过去，主管推门进来，直接地对那些翻阅的人说：“你们都没有被录取，请你们离开。”

原来，这是公司考核的其中一个项目，办公室装了摄像机，应征者的行动看得清清楚楚！应征者愤愤不平，询问原因，主管就说了：“你们不懂得‘事虽小，勿擅为，苟擅为，子道亏’，也没学过‘入虚室，如有人’的道理，纵使主人不在，该守的分寸也不能减少，这是处世做人的原则。”

走偏

我们要慎行，可注意四点：

一、小心路走偏：走路要看准方向目标，不看准，必定走偏。做人处世也一样，有了目标，好比舟船不会偏离航道，车行不会走错方向。假如你不看清，偏方向和目标，再回头，已嫌迟了。

二、小心择朋友：君子以道为友，小人以利为友。交朋友不选择，交到一些恶友损友，常会惹来麻烦，耽误正事。甚至，我们也经常可在新闻报道上，看到因为交友不慎而身陷囹圄，葬送自己前程的例子。因此，交友要谨慎。

三、说话前小心：有句话说：“利刀割体疮犹合，言语伤人难和好”，我们无论说什么话，不经过仔细想想，能说不能说，可说不可说，随便就把它说出来，等到伤到别人，无法挽回，就会懊悔。

四、做事前小心：做什么事情，不去思前顾后，随意地就把它做出来，就会做错。像孔门弟子子路，性格耿介、鲁莽好勇、直率热情，经常冲动行事，有时孔子也不得不教训他。因此，行事还是谨慎点好，否则容易做错。

慎始

刚学开车的人，总是小心翼翼，不容易出事；刚进公司的人，总是如履薄冰，不易有大错。不熟，让我们慎行；不熟，让我们慎始。

再看我们每天离不开的吃饭、走路、交友、说话、做事，这些都是熟悉的行为，就是因为熟悉，所以更要谨慎；我们能谨慎，会减少许多烦恼。所谓“念念有如临敌日，心心常似过桥时”，圣人敬小慎微，所以动不失时；君子敬谨慎独，因此行不招咎。世间多少能人因为一时不慎毁了前程，这正是我们要千万留意的。