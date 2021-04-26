“从根本断除，才是万全之计…”

星云大师说：分享故事：罗诺伽桀傲不驯，跟随佛陀出家多年，但个性仍乖张傲慢，脾气暴躁，经常故意持不同意见与人发生争执。尤其喜欢骂人，因此大家都不喜欢他。佛陀也为此责备过他几次。罗诺伽知道大家讨厌他，便提出欲往他处修行的要求。佛陀说：“临行前，让我为你说一个故事，希望对你以后有所帮助。故事是这样的：有只乌鸦，因在当地不受欢迎，因此决定换一个地方。飞到半路，他遇到一只喜鹊，喜鹊问：‘乌鸦！你要飞到那里去呀？’乌鸦说：‘这里的人一直责怪我，所以我要飞到其它的地方生活。’喜鹊就对乌鸦说：‘这里的人所以讨厌你，是因为你的声音不好听，如果你的声音不改变，即使换到别的地方去，那个地方的人也会讨厌你的。’”

佛陀说到这里，再看一眼罗诺伽，继续说：“如果你骂人的习气不改，就像这只乌鸦一样，飞到那里都不会受人欢迎的，你希望自己是这只乌鸦吗？”

罗诺伽听了这番话，猛然觉悟，请求佛陀给他机会改正过失。

去骄

对治个人习气，用什么办法？四点参考：

一、欲去惰字，以不晏起为第一义：俗谚说早起三光，晚起三慌，早早醒来，精神抖擞，头脑清楚，加上没有时间压力，可以从容地迎接一天的到来，无形中提高工作效率。久之，自然培养积极、不拖拉的勤劳习惯。所谓：“戒惰莫如早起”，不晏起（不晚起床）是戒惰第一义。

二、欲去骄字，以不菲人为第一义：人若自视太高，或恃位高权重、才智聪明、家势财富等，而起轻蔑他人之心，容易养成骄慢习气。经上说：“我慢自矜高，谄曲心不实。”矜就是自贤、自夸之意，这是一种根本烦恼，将为我们招来苦果。欲去除骄慢，对人一律礼敬，不敢轻慢他人是第一义。

三、欲去奢字，以不浪费为第一义：名臣魏征曾劝谏唐太宗：“不念居安思危，戒奢以俭，斯以伐根而求木茂，塞源而欲流长也”；有些人盲目追求，以满足物欲为首要目标，从不考虑即使家财万贯，奢靡无度，也终有告罄的一天。因此，不浪费，是戒除奢侈最好的方法。

四、欲去病字，以不颓废为第一义：人的疾病分为身体的病痛，以及心理上的毛病。身体上的病痛，除了看医生，也要注意运动与养成良好的饮食、卫生等习惯。而心理上的毛病，如贪欲、瞋恨、愚痴、邪见，甚至懦弱、失志等，就要从心理建设下手。不管是那方面的毛病，第一要紧的，就是有健康的心理，切莫萎靡不振。所以要除病，不颓废是第一义。

净因

经中曾譬喻习气如种子，种子遇缘则萌芽而起现行，一般人在生活中造作贪瞋痴的余习未断，所以才有重重烦恼。我们在生活中修习，就可尝试断除习气，广植净因。俗话虽有说，江山易改，本性难移，但是难移并不是不可以移，只要自己有勇气，并且发愿忏悔，必能改造自己。