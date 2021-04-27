“知道真与善美的方向所在…”

星云大师说：分享故事：弟子们和禅师一起在田里插秧，可是弟子插的秧总是歪歪斜斜，禅师却插得整整齐齐，犹如用尺子量过一样。弟子疑惑地问禅师：“您是怎么把禾苗插得那么直的？”

禅师说：“其实很简单，你们插秧时，眼睛要盯着一个东西，这样就能插直了！”弟子们于是卷起裤管，喜滋滋地插完一排秧苗，可是这次插的秧苗，竟成了一道弯曲的弧形。禅师问弟子：“你们是否盯住了一样东西？”弟子答道：“是，我们盯住了那边吃草的水牛，那可是一个大目标。”

禅师笑道：“水牛边吃草边走，而你们插秧时也跟着水牛移动，怎么能插直呢？”弟子们恍然大悟，这次，他们选定了远处一棵大树，果然秧都插得很直。

迷失

人除了有工作还不够，应该要有目标。目标有短程的目标，也有长程的目标，但目标须确定，不要朝三暮四。有的人设定的目标，只为一己之生存，有的人为了一家人的生活，也有的人为社会、国家之需要而立定目标，更有的人为了世界大众之未来而努力。无论订定的目标是为自己、为他人、为社会或是为国家，有了目标，人生的意义就会从中产生。

现代年轻人，因贪恋沿路风光、懒惰不精进、发脾气、闹意见、迷恋爱情，而迷失了自己的目标与前途；中年人也会因朋友不义，交友不慎，被朋友信用所拖累，而失去了事业与财富。

这些人迷失目标，就是心理、思想上的迷路，我们要重回轨道，就要先学着去掉我们心中的执着、愚痴、幻想、无明和误判。

导游

其实，更深远的意义来看，人不是为了五欲尘劳而来人间，更不是为了荣华富贵、享受人生而生存。人所以来到世间，是为了完成使命，为了实现愿望。

什么是人生愿望呢？例如，希望减少与社会上冤亲债主的纠缠，希望远离世间上的忧悲苦恼。甚至有的人希望了生脱死，有的人发愿完成自己，成佛作祖。佛陀说：“我如善导，导人善道，行与不行，过不在导”；意思是说，好的导游能指引人走入善道。好比很多人到国外旅游，导游拿着旗子在前面引导，有时参观山水，有时游览古迹，团员要听随导游引导，才能了解游览的内容。否则他往东，你却往西，最后走错路迷失方向，就不能怪罪导游不好，因为“闻之不行，非导过也”，这个过失不在引导的人，而是在于自己的任意而行。

所以，我们人生目标的确定，必定要知道真与善美的方向所在，千万不要继续走在茫茫暗路之中啊！