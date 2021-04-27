生于斯长于斯，可以玩的方式很多，岛国一些角落不仅是“景点”。

在小贩中心吃饭，搭桌的两个妇人聊着旅游，一个说定了6月要出国玩，邀另一个同游，说得兴致勃勃。我心想，到那时疫情管制真的已经松绑？更多人或许和我一样不乐观，跨境旅行谁知道还要多久才能实现，大家忙着涌向国内各处，所谓在地旅游，先透透憋了好久的那口气。以往不觉得好玩的地方如今游人挤满，媒体上也有很多本地风土地志介绍，回头欣赏自己生活的土地。

生于斯长于斯，可以玩的方式很多，岛国一些角落不仅是“景点”。一年生日，给自己安排一次“成长之旅”，走一遍曾经住过的地方。算一算，出生至今住过八个地方，加上目前居所，共九处。身逢城市蓬勃发展重建的时代，地址改改改该不是特例吧。

在地旅游和出国旅行不一样。朋友传来一个图像，旧照片里的建筑，我小时候住那里。成长之旅时它还是旧日模样，屋前瞻仰，哪里吃饭哪里玩耍记得清楚，周围环境改变不大，隔几间屋子的小杂货店继续做生意，货品和以前当然很不同。现在搜网上“街景”，出现的是一座完全陌生的新房子。

再“旅”一次肯定心情观感不同。

《辋川集》可说是王维在地旅游的旅游文学。他写序道：“余别业在辋川山谷。”中年后在辋川营建一所山居，地方大，周围山林，供母亲静养。他常到附近好玩去处，选20个景点各写一首绝句，还约朋友附诗。孟城坳、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸沜、宫槐陌、临湖亭、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、欹湖等等，光看景点名称就是一趟愉悦行旅。

绝句写景也写人，诗人的心情观感。 《孟城坳》：“新家孟城口，古木余衰柳。来者复为谁，空悲昔人有。”说新家是衰朽的旧房子。一点历史背景，辋川这处别业，原是武则天重臣宋之问的旧居。宋之问诗才学问了得，驰骋翰墨场，得宠于武后，可是后来因为政治被赐死。死后几十年，王维来到辋川，看到过去，回顾历史，“空悲昔人有”。凭吊古人当儿，他设想未来也会有后人站在同一处凭吊他。前人的有成了无，自己现在的有也将成空。

“文杏裁为梁，香茅结为宇。不知栋里云，去作人间雨。”写文杏馆。文杏是珍贵杏种，汉朝修建上林苑，群臣纷纷献上奇花异草，其中就有文杏。比喻以文杏作梁木，香草结檐，说明文杏馆的高雅。馆处高处，云在屋梁间来去化成降雨。观感化为形象，以文字创造意境。不同地点，感觉不同，可以写得很不同。

如果还是不容易想象文杏馆的气氛，看看宋人郭忠恕的“临王维辋川图”。王维除了以文字写辋川，还画了壁画《辋川图》。就像今日的“城市速写”（Urban Sketching），画笔为我们留下地方的视觉记录。可惜原画已失，后人临摹的好多，赵孟頫、王蒙、商琦都画过。有些加上主观演绎，借题发挥，王维时代辋川景色到底什么样子，各说各话。郭忠恕所画，文杏馆在一处山丘上，馆前两座小亭，周围有矮篱笆。馆的前后种不少杏树。树下童子玩乐。还有一首《南垞》：“轻舟南垞去，北垞淼难即。隔浦望人家，遥遥不相识。”说从南垞乘小船要到北垞，水上望着目的地，有人过着生活，都是遥远的陌生人。看图很有趣，南垞画了一临水宅院，背靠大山，前后参天大树，大堂有桌椅香炉，岸边有人赶牲畜。画的是岸边，看不到水的烟波渺渺，更没有北垞踪影。因为是换卷，从右到左看，左边去还有欹湖，一处临湖亭、栾家濑、金屑泉，才画了北垞。视觉上一路向左移动，北垞的房子前也只是一弯浅浅水湾，和诗中的南北方位，“隔浦”、“遥遥”的心理距离不同。

读《辋川集》看《辋川图》，就像读旅游文学或旅游速写，古人的在地旅游在妙笔下，生动精彩。

说回我的老家，有一次手帐创作分享会，我以旧家附近那个邻区作例子，把回忆形象起来，画一张简单地图，标示出记得的那些地方，有那家现在还在的杂货店，隔邻现在已停办的学校，曾经的名人住宅，看过病的药房，看街戏的地方，屋后独自玩耍拾橡子的小丘，读过的小学等等，慢慢地整个地方的样子清晰起来。哪一天把这些地方仔细写下来，记忆中肯定可以挖出故事来。