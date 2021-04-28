“资源回收有益环保…”

星云大师说：分享新闻：蔬果厨余也可以制成太阳能板！一名学生发明以农作物废料为新型太阳能电池基础的科技，能吸收并转换紫外线，让太阳能板在阴天也能发电，不仅比现在的矽晶太阳能更环保，用途也更广泛。

目前常见的湛蓝色太阳能板为矽晶材料，从矽料、矽棒、矽片切片到电池制造都环环相扣，其中更不乏高污染制程。除此之外，矽晶太阳能转换光谱仅落在四百至七百纳米（nm）可见光范围，波长较长的红外线与较短的紫外线则无法吸收，因此太阳能板转换效率有其限制，阴天无法发电。

菲律宾玛普阿大学电机工程系学生迈格，透过将蔬果废料压碎过滤，提取可转换紫外线的生物发光颗粒，开发出新科技。这种材料可以附着在原有结构或物体表面，吸收紫外线并将其转换成可见光，从而产生电能。

迈格的发明荣获戴森设计大奖（James Dyson Award）首个可持续发展奖，他说：“我希望能利用自然资源去创造一种更好的、贴近人们生活的环保能源，去实现一个可持续、再生的未来。”

挥霍

说到能源，大自然当然有无限的能源供给人类使用，但是人类如果肆无忌惮的挥霍和浪费能源，不懂得节源爱惜，能源也有枯竭的一天。近代科学家已经提出警告，地球上所储存的石油，仅能供给人类使用五十年左右，五十年后没有石油了，怎么发电呢？没有电，工厂的机器不能动，家里的冷气机、电冰箱、电视机也不能用，那么人类怎么办呢？所以探勘能源一直是各国的首要之务。

现在举世各国普遍重视资源回收，资源回收不但有益环保，而且资源回收再利用，可以让废料变成资源。现在社会上不少人捡拾破烂，从事资源回收而致富，已经不是奇闻鲜事了。所以，人们也应该加强这方面的意识，一方面不要过度浪费，一方面更好、更有系统的进行资源回收。

心里

世间的能源，固然在大自然里，但是真正的能源，其实是在我们的心里。经上有句话说：“心如工画师，能画种种物”，心能帮助我们规画世界、控制世界。所谓世间的祸福、善恶，都是心的能源所左右，所以我们应好好开发心的能源，才是要务。我们每个人都是开采能源的专家，只要我们懂得反求诸己，以对的心态面对外在的种种匮乏，每个人多做一点点，我们一定能开创新的局面，为我们的环境做出最好的贡献。