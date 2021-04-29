“心没影子，但有‘影响’…”

星云大师说：分享故事：佛陀与弟子舍利弗同时站在太阳下，忽然飞来一只小鸟，停留在舍利弗的影子上。可是在舍利弗影子下的小鸟始终处于警备、不安的状态，好像惊弓之鸟，身体不停颤抖。过了一会儿，小鸟飞离了舍利弗的影子，停留在佛陀的身影下，刹那间，小鸟好像找到了安全的庇护，一动也不动，很安然自在的在佛陀的身影下休憩。

目睹这一幕，舍利弗好奇地问：“这只小鸟停在我的影子上，我并没有杀它、害它的心念，为什么它会不停的颤抖而不敢久留呢？”佛陀说：“你虽然没有害它的意念，可因为你从无始以来的瞋恚余习犹存，这只小鸟感受到你的瞋习，因此在你的身影下，才会不安的一直颤抖，怕你伤害它。”

舍利弗听了，惭愧的说：“我知道了，这表示我的慈悲心不够，所以才会留有瞋恚余习，以后我会加倍的慈仁爱物，否则连一只小鸟都不敢亲近，又如何度众呢？”

密切

凡是实物，经过阳光或灯光的照射，都会显现影子。影和形是分不开的，所以形容两个人焦不离孟，就说如影随形；表示办事成效快速，就如立竿见影；有了隐情不便明说，就用暗语影射或含沙射影；对于昙花一现的短暂现象，就说浮光掠影，或说终成泡影，意谓世事无常。

影子与人的生活关系密切，从许多成语可以看出。例如有了是非谣言，总是绘声绘影；错认事实，成杯弓蛇影；不识真相，随便道来，都是捕风捉影。

甚至有时候我们也会生活在别人的阴影下。不过，影子并非全然不好，有时候我们也要高大的影子遮阳、保护。如日正当中，阳光直晒，酷热难当，这时候山的影子、树的影子、房屋的影子，都能给我们阴凉，所以有时也要感谢这些影子。

含义

影子总是虚而不实的形相，诗云：“达摩西来一字无，全凭心地用功夫；若论人我是非处，笔影蘸干洞庭湖”。意思是：达摩祖师传禅，不在文字语言上卖弄，全凭内心深思体会。我们要能在心地上收获善法，不是口说指画、或者膜拜做个形式就可以的，我们要时常在内心观照自己是否有慈悲？有忍耐？有智能？我们若要论人我是非，就走入歧途了。这也直指心的影子，具有重要的影响力。

影子有时也不一定是自己的身形所现，有的人成为别人的分身，为人传话，就成为别人的影子。不管是自己的影子，或是别人的影子，影子都是随着本尊而出现，离开了本尊，就不成其为影子。李白的“举杯邀明月，对影成三人；月既不解饮，影徒随我身”；面对影子，我们平添形单影只的悲凉的同时，也要明白它的含义啊！