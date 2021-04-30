“世间万物相通相连，没有一人一物能单独存在…”

星云大师说：分享故事：老少相依为命的两个瞎子，每日靠街头弹琴卖艺为生，然而，许多人都是冲着老瞎子的精湛琴艺而来，小瞎子只是陪衬。一天，老瞎子病倒了，他自知不久将离开人世，便把小瞎子叫到床头，拉着小瞎子的手，吃力的说：“我这里有个秘方，这个秘方可以使你日后得见光明！我把它藏在琴盒里面了，但你千万要记住，你必须在弹断一千根琴弦时，才能把它取出来，否则，你是不会看见光明的。”小瞎子流泪答应了，老瞎子含笑离去。

一天又一天，小瞎子用心记着师父的遗嘱，不停地弹，将一根根弹断的琴弦收藏着，铭记在心。当他弹断第一千根琴弦时，当年弱不禁风的小瞎子已到垂暮之年，变成饱经沧桑的老者，但琴艺也精湛了。他按捺不住内心的喜悦，慢慢地打开琴盒，取出秘方。

然而，别人却告诉他，那只是一张白纸，上面什么都没有！可小瞎子望着空白的纸，泪水滴落在纸上，却露出了笑容。他突然明白师父的用心，虽然只是一张白纸，但也只有从小到老弹断一千根琴弦后，他才能明白这个无字秘方的真谛！

布施

我们要经常自我反省、检讨，我们在世间与人相处，对他人有何利益？我们的行为、语言、动作，有让别人受到伤害、委屈吗？如果有，我们不是很缺德吗？所以我们可以语言布施、心意布施、微笑布施，在生活中实践这些不花力气、不费金钱的修行。

我们不论走到何处，不管遇到的人年龄老少，应该都要乐于亲近，因为每个人都值得我们真情的问好，让他们欢喜。我们可以发愿，要把欢喜布满人间，希望让身边的人都能了解，这是个欢喜的人间，这是一个有希望的人间！我们要让大家对未来充满希望，虽然不一定实现，但能拥有希望就已经是很富有了。

无光

在生活中，有些人做事是“自扫门前雪”，别人的忧虑苦恼都和自己无关，其实，这样的人是“无光的人”。人，如果到了无光可放，就如同“黑漆皮灯笼”，心灯不亮，那还有生命的意义吗？所以，我们时刻要注意自己的“光”在哪里？我们的眼、耳、鼻、舌、身都能放光吗？尤其我们的心能够放光吗？如果能够把我们心里的灯光点亮起来，也把每个人的真如自性、不畏挫折的心光点亮，如此心灯相传不灭，那才是温暖的人间。

人与人之间需要“我”的时候，我们就应把握因缘、付出无所求，这是一个利他至自觉的过程；世间万物相通相连，没有一人一物能单独存在，一切相依相生，能撑起希望的光，为了别人，其实也是为了自己。