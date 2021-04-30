小岛国是越来越安全了。内政部长兼律政部长尚穆根于3月1日说道，全岛各个主要公共地点、组屋区、邻里中心及停车场等都装置了近9万个电眼，并且数目会继续增加。铺天盖地的电眼能协助警察更快速地逮着犯法分子，奉劝那些想要犯法的恶徒三思后而行，电眼编织成的天罗地网将使犯法者无处可遁。

电眼的威力非同小可，能够实际改造一个城市。三年前我到香港探访李牧师，第二天他便带我在罗湖通关到深圳。多年来，我听到太多关于这个城市的可怕故事，当时虽然跟着识途老马，心中还是忐忑不安。然而，不安的感觉很快就消失，因为海关外映入眼帘的乃是市容整齐，街道干净的深圳，和想象中的深圳是一个天一个地。