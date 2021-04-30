亚文：电眼物语 订户 来自 / 联合早报 文 / 亚文 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 小岛国是越来越安全了。内政部长兼律政部长尚穆根于3月1日说道，全岛各个主要公共地点、组屋区、邻里中心及停车场等都装置了近9万个电眼，并且数目会继续增加。铺天盖地的电眼能协助警察更快速地逮着犯法分子，奉劝那些想要犯法的恶徒三思后而行，电眼编织成的天罗地网将使犯法者无处可遁。电眼的威力非同小可，能够实际改造一个城市。三年前我到香港探访李牧师，第二天他便带我在罗湖通关到深圳。多年来，我听到太多关于这个城市的可怕故事，当时虽然跟着识途老马，心中还是忐忑不安。然而，不安的感觉很快就消失，因为海关外映入眼帘的乃是市容整齐，街道干净的深圳，和想象中的深圳是一个天一个地。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客串篇 四方八面 红酒：上海的周末 点智慧：希望的光