“不被五欲六尘牵着鼻子走…”

星云大师说：分享禅理故事：唐朝丹霞禅师要去拜见马祖禅师，在路上碰到一个白胡苍苍的老人及一个髻龄童子，丹霞禅师见老者器宇不凡，向前恭敬的问：“我应住何处？”老人用手一指上下，说：“上是天，下是地。”意思是，人在宇宙之内都可为家。

丹霞不明白追问： “若遇天崩地陷怎么办？”，意思是，那么宇宙天地毁灭了，我们没家了怎么办？老人此时高声呼叫：“苍天啊！”他要表达的，其实是世间一切皆是成住坏空！”

童子这时就在旁边“嘘”了一声，意思是，虽有成住坏空，自家本性的住处是不生不灭的。丹霞大大的赞美道：“非其父不生其子。”老人与童子随即入山而去。

如水

处事讲人情，人情如水，只蓄不流，就是死水；能彼此互动，相互往来，就是活水。能有“逆水行舟”的奋发精神，即是活水。人心如水，水会流，心会动；当我们把心活跃起来，就是活水。而所谓的把心活跃起来，要的就是最终的目的：安住。

安住，是找到最适切的居所，让生活远离烦忧，人生得以开展。安住在什么地方？安住后又要如何开展自己？人一生的追逐与学习，最后还是要回归到自心本性的探索，安住在自我的净化、修身养德之中。

心静

如何安住？四点参考：

一、住于戒律：国家有法令，游戏有规则，就是在自然界也有生存规则。因此，我们应安住于戒律之中，生活规律要正常，待人处事要正常，思想观念要正常。然后才能开拓自己的心胸、视野，博学多闻，做一个智圆行方的人。

二、住于慈悲：慈悲是清净的感情，对象遍及一切有情无情。假如有限有量、计较分别，就不是真正的慈悲。我们的举心动念，应时刻安住在慈悲之中。但是，慈悲不能滥慈悲，也不能糊涂的慈悲，如同父母教育儿女，具备智慧明理，有时以爱摄受，有时以力折服。

三、住于能力：人的能力有两种，一是外在的专业技能，二是内在心性的涵养，例如勤劳、耐烦、积极等。单有聪明才智，没有品德做向导，能力一旦用错地方，就会走入歧途，或成为智慧型罪犯；而单有良好的品德，但是没有好的专业能力，虽人品善良，发挥的空间也有限。所以，我们要安住在自我能力的养成，善用之并回馈世间。

四、住于寂静：当人的情绪汹涌，或是郁闷烦躁时，由于理智不能思考，很容易一时冲动，而抱憾终身。有句话说“因寂生慧”，好比宁静深夜，能听见许多细微的声音，同样地，在心境的寂静中，思想清明，自然就能升起观察人世间的智慧，知道自己该何去何从。所以，我们要学习将身心安住在寂静，保持心绪平和。