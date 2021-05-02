点智慧：修行·养道德

“即使我们穿得再华丽，没有道德也是没用的…”

星云大师说：分享故事：有一位妈妈到巴刹买菜，孩子吵着要和她一起去。妈妈就对孩子说：“妈妈一个人去，我买三文鱼回来给你煮粥。”孩子听到多一会儿有三文鱼粥吃，就不闹了。

妈妈回来后，孩子的父亲发现她并没有买三文鱼，就决定自己到超市购买。妈妈不明白，问为何这样？孩子的父亲就说了：“孩子都是跟父母学的，你现在骗了他，就让他以为讲话可以不算数，这是骗了他的人生啊！”

敏锐

生活中，我们可以如何养成道德？三点参考：

一、处众时，要有敏锐的触觉：大众犹如一个大冶洪炉，冶炼每个人的性情。处在形形色色的人群中，待人处事，都要培养敏锐的觉知。像处理事情时，要能从一个点联想到其他的点，由点而线，再由线考量到全面，对于事物能有整体的观念，时空都能拿捏得恰如其分，就不会挂一漏万。

二、劳动中，要有植福的观念：许多人畏惧劳动，这样容易养成懈怠懒惰。所谓“我无德劳人，人生在世，若不亲自劳动，岂不成废人？”由此可知，从劳动中培植福德，不仅学习谦卑忍耐，也养成坚韧的意志。

三、心灵内，要有道德的基础：西晋名将羊祜，无论为官或治军，皆重视仁德，并为朝廷举荐人才，不为人知；在阵前，他厚待敌军降将，使得归降者愈来愈多。宋朝赵概位居翰林学士，为人仁慈宽厚，救济他人，严谨行事，克己修身，每日以黑豆计算恶念，黄豆计算善念，随时内省策励，终于成为德行高尚之人。

无德

修行不须到远处，而是要从日常自我的修正做起，慢慢健全自己，进而开发生命内涵与意义。修行之道，所谓“有德者得民心，有道者受人钦”，春秋时期，宋国宰相子罕注重修行，贤名远播，即使宋国受到三个强国包围，都没有受到侵犯；战国时期，魏国的段干木德行高尚，秦国因尊重他而撤兵。

而如今的世道，德行越是高之人，所处的位置定也不低，德位相合，方能经久不衰。反之，无德之人身处高位时所处之事定也不符德行，如此怎么能不带灾祸？所以道德的养成，绝对是一件大事。