“勤学不仅只是在学问上…”

星云大师说：分享故事：有一次，孔子在庭院看见迎面来的儿子伯鱼，就问他：“你学诗了吗？”伯鱼说还没有。孔子说：“不学诗，就不懂得怎么说话。”伯鱼赶紧回去学诗。

又有一次，孔子问伯鱼：“学礼了吗？”伯鱼说还没有。孔子说：“不学礼，就没有立足社会的依据。”伯鱼听了，赶紧回去学礼。孔子教导学生与子女，也不外乎教他们要勤学。

有弊

不知用心学习，有五弊病：

一、好仁不好学，其弊愚：有的人心性和善，却不喜欢学习新知识，没有警觉学习的重要，也没有具备学习的动机，这种只知道作好人，却没有以智慧正见作为引导的善良，容易流于所谓“德之贼也”的乡愿（意指外表老实谨慎，实际上言行不一的伪善者），甚至是愚痴的好人。

二、好知不好学，其弊荡：有的人好奇心强，求知欲也很旺盛，不过他只想有更多知识来巧辩，来矜夸卖弄，没有真正体会学问之道。这种没有内化为人格道德的学问，只是浮荡不实的世智辩聪之慧。

三、好真不好学，其弊糊：有人想求真、求实，但却不用心研究真实之道，对于任何学问都只是点到为止，浅尝即止，无法沉住气，耐心深入研究，到头来还是迷迷糊糊，没有真正的道德修养。

四、好勇不好学，其弊乱：有的人好武，喜欢表现勇气力量，却没有体会精益求精的道理。所谓武艺的绝招，也要练得彻底，功夫出神入化了，才能成为自己的绝招。不精练，只靠力气，纵是学得再多的招数，终究只是杂乱无章。

五、好刚不好学，其弊狂：有的人生性刚强，原本刚强也不是坏事，因为刚强的人，其意志力也强，对于所立定目标，较容易成就。只是如果仅凭借刚强，则容易落入狂妄。

精髓

好仁、好知、好真、有勇和有刚都是优点，但若不知学习，或者学习却不知其精髓所在，这些长处也无法发挥，这是我们需要警惕的。人生在世，勤则有成，若懒则一事无成。我们千万不要自持有才，或者有家业，就可坠入惰性。需知越有才还是越富贵的人，越要勤学。

富贵子弟多败类，少有成正器者，皆因有家业可恃，而忘了提升自己。而如果你有才，德性却开始败坏，也不可能事有成。