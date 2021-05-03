赵琬仪：泡汤·回魂

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来自 / 联合早报

文 /
赵琬仪

摄影 /
赵琬仪

发布 / 2021年5月3日 5:00 AM

冰岛首都雷克雅未克（Reykjavik）郊外的户外水疗中心。（赵琬仪摄于2017年秋天）
冰岛首都雷克雅未克（Reykjavik）郊外的户外水疗中心。（赵琬仪摄于2017年秋天）

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每次泡完汤，像是退去一层臭皮囊，心灵净化，又有精力应对滚滚红尘。

世界各地封关防疫一年多，插翅难飞的时光里，最想念异乡的是四季和泡汤。

最上一回在日本泡汤是去年2月在京都郊区美山的老民宿。山区几天前下完大雪，雪融时气温特别寒冷，每晚临睡前，到民宿的澡堂泡温泉泡至全身暖呼呼，四肢肌肉放松，背脊有股热气串流，酝酿好睡意，穿好浴衣，穿过后花园，夜色下听见虫鸣鸟语，咚咚咚小步走上楼梯，拉开榻榻米卧室的拉门，躺进用热水袋供暖的暖呼呼被窝里，一觉无梦到天亮。

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