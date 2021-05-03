每次泡完汤，像是退去一层臭皮囊，心灵净化，又有精力应对滚滚红尘。

世界各地封关防疫一年多，插翅难飞的时光里，最想念异乡的是四季和泡汤。

最上一回在日本泡汤是去年2月在京都郊区美山的老民宿。山区几天前下完大雪，雪融时气温特别寒冷，每晚临睡前，到民宿的澡堂泡温泉泡至全身暖呼呼，四肢肌肉放松，背脊有股热气串流，酝酿好睡意，穿好浴衣，穿过后花园，夜色下听见虫鸣鸟语，咚咚咚小步走上楼梯，拉开榻榻米卧室的拉门，躺进用热水袋供暖的暖呼呼被窝里，一觉无梦到天亮。