赵琬仪：泡汤·回魂 订户 来自 / 联合早报 文 / 赵琬仪 摄影 / 赵琬仪 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 冰岛首都雷克雅未克（Reykjavik）郊外的户外水疗中心。（赵琬仪摄于2017年秋天） 字体大小: 小 中 大 每次泡完汤，像是退去一层臭皮囊，心灵净化，又有精力应对滚滚红尘。世界各地封关防疫一年多，插翅难飞的时光里，最想念异乡的是四季和泡汤。最上一回在日本泡汤是去年2月在京都郊区美山的老民宿。山区几天前下完大雪，雪融时气温特别寒冷，每晚临睡前，到民宿的澡堂泡温泉泡至全身暖呼呼，四肢肌肉放松，背脊有股热气串流，酝酿好睡意，穿好浴衣，穿过后花园，夜色下听见虫鸣鸟语，咚咚咚小步走上楼梯，拉开榻榻米卧室的拉门，躺进用热水袋供暖的暖呼呼被窝里，一觉无梦到天亮。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 风起了 四方八面 泡汤 温泉 澡堂 京都 天山之汤 赵琬仪 伊斯坦堡澡堂 冰岛温泉 刘伟龙：那些歌词教我们的事 点智慧：要勤学