“文以载道，文人责无旁贷的使命…”

星云大师说：文字可以让我们欢笑，也能让我们流泪。唐朝的韩愈“文起八代之衰”；宋朝的苏东坡写诗作赋，洋洋洒洒，如江湖海洋，滔滔不绝。梁启超先生一篇“异哉所谓国体问题者”，袁世凯出价十万银元，请他不要公开发表，梁启超断然拒绝。

台湾的诗人余光中先生，以一首小诗《乡愁》表达海峡两岸情谊，诗是这样写的：“小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，

乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头”。大陆将它收录到全国的中学教科书中。所谓“文以载道”，这也是文人责无旁贷的使命。

传承

文字的重要，列举四点如下：

一、可以记录往事：语言说了，成为过去，我们没有听见；事情做了，往事如烟，我们没有看见。有文字把这些事和话记录下来，一样活在我们眼前，听在我们耳里。

二、可以传承历史：中国一部二十四史，多少的朝代兴亡，多少的人事悲欢离合，让中华民族的生命，随着文字记载的历史，一直活在中华儿女的心中。其他如四书五经，三藏十二部，甚至章回小说，都靠着文字传承历史，维持他们的生命。

三、可以创新艺术：文字不但表情达意，甚至透过诗词歌赋，可以赋予人物、事件新的生命力，新的意境，让情节更加的生动感人，更加的曲折美化，让人悠游在文字的情境里，其乐无比。所以，文字可以化腐朽为神奇，可以创新艺术。

四、可以表达心意：常有人说，我心里有话，但我说不出来，改天我写封信给你，表达我的心意。多少人，靠文字的沟通，解释误会，增加情谊，平添许多佳话。

进程

世界上，每一个国家的历史文化之进程、发展，都需要文字来做记录。国家如此，个人亦复如是。个人的一生，除了成就一番事业以外，能留些文字，哪怕只是片语只字，总是价值。一个人一生之中，就怕空手而来，空手而去，徒然来到人间空走一遭，最为可惜。在中国，三皇五帝，历代君王将相，都仰赖文字的记载，我们才知道历史上有这些人物。甚至盘古开天，女娲补天，乃至孙悟空、白娘娘、九天仙女、土地公、城隍爷等，虽没有历史考据，但有文字记载，也为大家所津津乐道。