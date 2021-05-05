黄向京：记住2840个名字的语言 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年5月5日 5:00 AM 电影《波斯语课》讲述吉尔斯从犹太人名册获得独创“波斯语”的灵感，教授军官科赫。（互联网） 字体大小: 小 中 大 语言的创立，是让我们不要忘记。一个全新语言的发明，不是为了沟通，而是为了活命。有犹太血统的乌克兰裔美国导演瓦蒂姆·佩尔曼执导的电影《波斯语课》（Persischstunden），改编自德国作家沃夫冈·柯尔海斯短篇小说《语言的发明》，讲述在二战时期的法国，比利时犹太人吉尔斯偶然用半个面包换来一本波斯语书籍，在德军扫射之下急中生智，慌称是波斯人来保命。士兵将吉尔斯交给纳粹军官科赫换取罐头的奖励，不懂波斯语的吉尔斯化身“雷扎”，每天在集中营教科赫自己独创的不存在的“波斯语”，处于被揭穿而丧命的危机中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 德国 俄罗斯 电影 乌克兰 法国 历史 意大利 比利时 犹太人 餐馆 语言 波兰 咖啡座 纳粹 二战 面包 诗歌 德黑兰 导演 集中营 傲慢 四方八面 李亦筠：尹汝贞逆流而上 活出精彩 点智慧：文字