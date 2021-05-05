黄向京：记住2840个名字的语言

语言的创立，是让我们不要忘记。

一个全新语言的发明，不是为了沟通，而是为了活命。

有犹太血统的乌克兰裔美国导演瓦蒂姆·佩尔曼执导的电影《波斯语课》（Persischstunden），改编自德国作家沃夫冈·柯尔海斯短篇小说《语言的发明》，讲述在二战时期的法国，比利时犹太人吉尔斯偶然用半个面包换来一本波斯语书籍，在德军扫射之下急中生智，慌称是波斯人来保命。士兵将吉尔斯交给纳粹军官科赫换取罐头的奖励，不懂波斯语的吉尔斯化身“雷扎”，每天在集中营教科赫自己独创的不存在的“波斯语”，处于被揭穿而丧命的危机中。