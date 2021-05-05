李亦筠：尹汝贞逆流而上 活出精彩

73岁的尹汝贞获第93届奥斯卡最佳女配角奖后，我们通过视频聊天，我问她：“还在高兴吧？”她笑着回说：“无法相信。我星期四才会飞离洛杉矶。”我惊讶地说：“住那么久啊？”她说：“难得来。”我问：“在美国生活时的悲痛都放下了？”

没等尹汝贞回应，闹钟就狂响，原来是我梦见她。

工作上接触很多艺人，尹汝贞是我梦见的第二个艺人，第一个是天王刘德华。别想歪，刘天王不是我的菜。2016年到北京访问演《长城》电影的刘天王，专访时一两道问题才问到一半，他以为我要借此转问他的私事，立马喊助理过来。感觉他筑起太厚的墙，访后我在心里总结：华仔这道墙，孟姜女肯定哭不倒！