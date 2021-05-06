“富帮忙，怎么能和穷帮忙相提并论？”

星云大师说：分享故事：世界首富比尔盖茨在被问到什么是真富裕时，说了个故事：当年他没名没钱，在纽约机场碰到一个报贩，想买份报纸，但口袋里零钱不够，所以决定不买了，就把报纸还给他，报贩说，报纸免费送吧。

比尔盖茨接着说：“两三个月后，我又抵达同一座机场，发现自己零钱又不够买份报纸。那个报贩又要送我一份报纸。我拒绝了。报贩说，拿去吧！这是从利润里拿出来的，没有赔本。”

19年后，比尔盖茨出名了，他在纽约的一天，想起那个报贩，并且找到了他。比尔盖茨问他：“你记得我吗？”报贩说：“记得啊！你是比尔盖茨。”比尔盖茨就问：“你还记得你免费送我的报纸吗？”报贩说：“记得，我送你两次。”比尔盖茨说：“我要回报你当时给我的帮助。你要什么，只要告诉我，我马上帮你实现。”

报贩道：“先生，你不觉得你这样与我对你的帮助不能相比吗？”比尔盖茨不明白报贩要表达什么。报贩说：“当我只是个穷报贩时，我帮助了你；现在你已成为世界上最富有的人，才试着想要帮助我，你的富帮忙，怎么能和我的穷帮忙相提并论呢？”那时，比尔盖茨才领悟到，那个小贩比他富裕，因为报贩没有等到自己有钱了，再来帮助别人啊！

这件事深深地影响了比尔盖茨，他积极地从事慈善事业，他的基金会捐赠总额，已超过了410亿美元（约550亿新元）。

开启

一般来说，做了布施就有福报，因此许多人便说：“我今天捐了多少钱，我有福报了。”虽然这说得没错，不过布施还有更深一层的意义存在。譬如：裤子有破洞，我们缝补须使用针和线。布施好比那根针，而布施所种下的福德因缘，就像是缝裤的线，因为布施可以为我们带来许多善缘好运，将人生残缺破洞给圆满起来。

作为凡夫，贪爱、执着之心是很重的，日常生活中我们常有类似的体验，就是喜欢占别人的便宜，而不喜欢别人占我们的。但如果我们开始布施之后，会发现原来凡事不能只为自己考量，也要关心照顾到别人。渐渐地从布施中培养出慈悲喜舍的美德，开启内心无穷尽的宝藏。

隔阂

人与人的相处之中，总有一种看不见的隔阂。假如我们肯对别人布施，例如：给人一个微笑、对方有困难时援手等，常常布施给予别人欢喜，久而久之，大家会觉得与你相处很亲近，人际的隔阂自然能消失于无。

经云：“为人大富，布施中来。”所谓：“鲋鱼困涸辙，难待西江水”，海水虽多，不能挽救一个饥渴的人；一掬水虽少，却可及时拯救一个饥渴之人的性命，你想要“待有余而后济人，必无济人之日”，因此要懂得及时布施钱财。有人从富翁落魄为乞丐，也有人在贫困潦倒后努力致富，所以，财富没有一定，但真富裕却肯定可以发自内心去布施。