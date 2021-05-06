去年居家办公时期，疫情管控放松后，楼上空置了很久的单位进行了近乎天崩地裂的装修。原以为结束后就能过上平静的日子，没想到屋主的三个小孩非常擅长制造存在感，叫嚣哭闹和重脚步跑动的日常运作模式，令我从此不得不放弃周末晚起或午睡。若有一天真的见着面，我应该带着什么表情？

后来发现周遭朋友也有对陌生人家的小龄人类无感的，而这又与他们本身是否为人父母，或是不是称职的父母无关。这和我以往的认知有落差，以为某个性别，或当了父母的会比较喜欢小孩，但其实对别人小孩的感受是很个人的，做到不恶待是基本，当父母的却不可能要求他人都该优待自己的小孩。

最近和姐妹们谈起，一致同意某些人身边带着小孩就自以为应该优先使用厕所或搭公交应该有人让座，显然是对他人产生了不切实际的期待，误把友善和好意当成了理所当然。也许有些父母本身也是被摆在世界的中心长大的，所以习惯万物围绕着他们运转，没觉察到在他人眼里，自家的小孩不过是精卵结合细胞分裂后的产物，不是享有特权的通行证。

老友经营的咖啡座最近引来一则负评，原因是过了打烊时间，防疫期间洗手间清洗消毒完毕就上锁直到隔天营业再开放使用。逾时逗留的顾客和小孩借洗手间不遂，通过面簿反馈服务不周，强调小孩很需要如厕但老板却不破例借出厕所，须要憋着走到附近的公用设备。顾客振振有词，认为带着小孩就该享有特殊待遇的行为令人无语。

最近看了一个台湾综艺节目片段，主持人是个台湾妈妈，和从美国回来的闺蜜聚餐，闺蜜带着孩子坐在身旁，饿了就吃点东西，后来在餐桌下玩得没了声响，一看原来是睡着了。主持人怕地上脏紧张地叫闺蜜把孩子抱起，闺蜜眼都不眨一下，就说由着他吧，接着两人又趁孩子桌下熟睡继续聊了许久。好笑之余，我也长了点知识，亚洲华人带孩子就是太呵护了点。

记得儿子小学时期某一科成绩退步，细问下原来之前很疼爱他的老师被调走了。新老师知道后和善地说：“每个孩子在家里都是宝贝，但在班上就是个学生，成绩是自己的，不是为了老师考的，而老师也希望公平对待每一个学生。”睿智的老师提醒儿子努力为了自己而不是为了取悦他人，同时也让他知道该放下当宝贝的心态，好好扮演班上一分子。

至于坚持底线的咖啡座老板，她让我想起了儿子的那个老师。