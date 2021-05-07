“有些人理性不足，只是情绪化，造成执着…”

星云大师说：分享信息：全球互联网的快速发展，极大地改善了人们交流条件，为促进人与人之间的交往提供了广阔的空间，但同时它也成了民粹主义的一个传播平台。人人都能自由地在网络上发表各种言论，网络的匿名性使得发言者不必对其言论负责，各种比较极端的言论、煽动性言语，以及谣言在网络上大肆传播。

民粹主义的影响在一些国际大事如欧债危机、希腊债务危机中得到充分体现。英国脱欧公投和几年前的美国总统竞选等事件也有这方面的影响。

盲从

在网络世界，为赞成而赞成的人就说：“你看，他敢打人，他敢骂人，是多么的勇敢！”打人、骂人，他也赞成？“现在无官不贪，他贪一点利益，这也很正常！”贪污也可以赞成吗？“古人三妻四妾，他重婚，多一个女人，这有什么关系？”、“他虽是好吃懒做，这是他的福气，你又能奈何？”

像这许多是非不分，不论事情的对错，就任意的妥协和赞成，社会怎么会健全，人生怎么会清净呢？

为反对而反对者，例如，我反对兴建高速公路，因为太直、太平、太好行的道路，一直在出车祸。难道这样我们就不建高速公路了吗？有人反对制造轮船、飞机，他说，飞机在空中失事，轮船在海中沉没，难道我们就不制造飞机、轮船了吗？有人反对建筑高楼大厦，理由是地震伤亡，大楼比较危险。难道我们就不建高楼大厦了吗？

公理

依此类推，假如吃饭说是浪费米粮，难道我们就不要吃饭吗？如果说睡觉太浪费时间，难道人就不要睡觉吗？生儿育女，儿女会为非作歹、倾家荡产，难道就不要生育儿女了吗？

所以，遇事持反对或赞成意见者，尽管有许多的理由，但不经过理性的决断是非，不管赞成也好、反对也好，都不值得附和。

世间诸事，只要是善的、好的，是对大家有益的、对人间有贡献的，都该赞成；否则，少数人的利益、眼前的利益，或者弊多利少者，或者对国家社会不利者，都该反对啊！

其实，不管是在网络世界，或者是现实生活中，当赞成的时候我们就应该赞成，当反对的时候则应该反对！凭着良知，依据正义；以慈悲心，以智慧力加以裁决，当能得出赞成与反对的公是公非。