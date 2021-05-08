点智慧：乞丐的五毛钱

“说的是品牌的故事…”

星云大师说：一次，我得知信徒赖维正的贸易在欧洲做得成功，就写了一帖书法—“品牌”送给他。他失望的表情好像在告诉我，怎不称赞他的人品，而只论他的货物有“品牌”呢？为了消除他心中的遗憾，我说了一个故事给他听：一位老板新开咨询顾问公司，两星期没客户上门。好不容易有个穿着邋遢、自称是乞丐李的人上门。乞丐李来向老板讨教发财的方法。老板难以置信，最后也接受乞丐李的请托。

老板告诉乞丐李：“日后只要有人要给你钱，你都只收五毛钱就好。假如那人给你一块钱，你就找他五毛，绝对不能多要。”乞丐李觉得匪夷所思，老板告诉他，这就是策略：“如果你只收五毛钱，人家会好奇，一个叫化子竟这么有品格！”

回去后，乞丐李依照老板指示，果真远近好奇，怎会有个叫化子只要五毛钱？就造成这人给五毛钱、那人给五毛钱。过了几个月，咨询公司老板想去找乞丐李，结果只找到另外一个乞丐，那个乞丐说，乞丐李是师傅！徒弟还说：“师傅到百货公司‘开店’了，他现在发财了，但师傅说这个地方有品牌，地理位置很好，叫我接替他留在这里讨钱。”

这时，我就告诉赖维正说，无论做什么事业，“品牌”最重要。他听了后满心欢喜，要我再为他多写几帖“品牌”，好送给他的朋友。

当然，乞丐的故事只是一个故事。总之，人也好，物也好，字也好，无论什么，都需要“品牌”。

温和

儒家的四维八德可成为品牌，佛教的八正道，也可成为我们的品牌。这里列举的，也能成为品牌：

一、勤劳：勤劳是每个人最重要的品牌，老板不会愿意请好吃懒做的人来工作，所以勤劳奋发的品牌非常重要。

二、温和：如果一个人性情强悍，好与人斗，就难以和同事共事，所以温和无争是领导者重视的品牌。

三、谦虚：一个工作人须具备自信，但不可傲慢；傲慢的人再有才华，也不易为人接受。

四、乐观：做人最怕每天忧愁满面，把悲伤苦闷的情绪传染给别人，所以应要用乐观开朗的态度与人往来，进而带动团队的欢喜。

五、热心：重视品牌的人，不能自私，对他人，尤其对团体更应热心，给别人助缘，别人就会肯定你，所以热心助人会成为你成功的品牌。

六、信用：信用是最好的品牌。人无信不立，人能树立信用，就好像是自己的金字招牌；一个人的价值有多少，就看他有无树立信用的品牌。如果有人说话无信用，那也只能欺瞒一时，时间一久，没有人会愿意与这样的人有任何生意往来。

嗔怒

做人做事，也不要因两件事“砸”了招牌：

一、不耐烦：不耐烦是半成品，做事急功近利，但往往因缺耐性反而坏事。我们能养成耐烦的性格，才能胜任大事。做人要有恒长心，切莫急于一时。

二、嗔怒心：这是内心的毒品，人若经常动肝火，不仅容易惹病上身，也会惹祸上身。如果一个人给人的印象就是“脾气坏”，嗔心容易现起，那就是修养功夫还不够，要努力去改进。