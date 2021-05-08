衣若芬：那是旗袍吗？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 衣若芬 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM 标准旗袍开右襟（左）。韩星韩艺璃（中）在奥斯卡走红地毯时的大红裙引发是否旗袍的争议。右为中国网络商店出售的白洋裙。（部分照片取自互联网） 字体大小: 小 中 大 那不是旗袍，不用争议韩艺璃穿的“中国风”“中国红”，那700万韩元（8400新元）的国际精品很美，品味出众，那不是旗袍。这两年韩国和奥斯卡金像奖特别有缘。去年奉俊昊导演的Parasite（中译《寄生虫》或《寄生上流》）夺得最佳导演、最佳影片和最佳原著剧本等大奖。今年，韩裔导演郑李烁的Minari（中译《米纳里》或《梦想之地》）入围最佳导演、最佳电影和最佳原著剧本之外，还包括最佳男主角、最佳女配角和最佳原创配乐总共六项提名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 深夜好读 朱其瑞：郑爽片酬大败“双周一成” 点智慧：乞丐的五毛钱