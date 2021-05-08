衣若芬：那是旗袍吗？

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来自 / 联合早报

文 /
衣若芬

发布 / 2021年5月8日 5:00 AM

标准旗袍开右襟（左）。韩星韩艺璃（中）在奥斯卡走红地毯时的大红裙引发是否旗袍的争议。右为中国网络商店出售的白洋裙。（部分照片取自互联网）
标准旗袍开右襟（左）。韩星韩艺璃（中）在奥斯卡走红地毯时的大红裙引发是否旗袍的争议。右为中国网络商店出售的白洋裙。（部分照片取自互联网）

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那不是旗袍，不用争议韩艺璃穿的“中国风”“中国红”，那700万韩元（8400新元）的国际精品很美，品味出众，那不是旗袍。

这两年韩国和奥斯卡金像奖特别有缘。去年奉俊昊导演的Parasite（中译《寄生虫》或《寄生上流》）夺得最佳导演、最佳影片和最佳原著剧本等大奖。今年，韩裔导演郑李烁的Minari（中译《米纳里》或《梦想之地》）入围最佳导演、最佳电影和最佳原著剧本之外，还包括最佳男主角、最佳女配角和最佳原创配乐总共六项提名。

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