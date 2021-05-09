“哪个伟人，不是经过千锤百炼才能名垂青史？”

星云大师说：分享故事：深山里有两块石头，第一块石头对第二块石头说：“去走一走路途的艰险坎坷和世事的磕碰，能够搏一搏，不枉来此世一遭。”第二块石头嗤之以鼻：“何苦呢？安坐高处一览众山小，谁会那么愚蠢地在享乐和磨难间选择磨难？再说那路途的艰险会让我粉身碎骨！”

于是，第一块石头随山溪滚涌而下，历经折磨，它依然在自己的路途上奔波。第二块石头讥讽地笑了，它在山上享受安逸，有的石头却要去受苦。

许多年后，历尽尘世千锤百炼的第一块石头，和它的家族已成了石艺的奇葩，被千万人赞美。第二块石头知道后，有些后悔，可是一想到要经历那么多坎坷，便又退缩了。

一天，人们为了更好地珍存那石艺奇葩，准备为它修建一座博物馆，建材全部用石头。于是，他们来到高山上，把第二块石头粉身碎骨，给第一块石头盖起了房子。

无怨

明朝的于谦有形容石灰诗云：“千锤百炼出深山，烈火焚烧莫等闲；粉身碎骨都无怨，留得清白在人间”。这首诗词对于一个人的立志奋发向上，有很大的鼓励。石灰本来是土石的矿物，但经过烈火焚烧，虽粉身碎骨，可粉刷在墙壁，就留得洁白无瑕给大众。所谓“杀身成仁，舍生取义”，这就树立了圣贤的榜样。

世上的伟人，哪个不是经过千锤百炼，才能名垂青史？哪个宗教家不是经过千锤百炼，才能活在世人的心中？乃至现在社会上成名的人物，何尝不都是经过千锤百炼，才能创造出令人推崇敬重的丰功伟业？

奉献

荆轲为了行刺秦王，虽然明知此去生死未卜，依然慷慨就义，故能成为一代侠义之士；岳飞为了精忠报国，所谓“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，他如果没有“踏破贺兰山阙”的勇气，就不能成为一代名将。

南宋名相文天祥，抗元兵败被俘，宁死不屈，在狱中写下“正气歌”，以伸其志；清兵入关，死守扬州的史可法，誓死不降，宁以一死报效国家，气节凛然。燕国名将乐毅，在连下齐国七十余城后，因君王听信谗言，阵前换将，他在悲痛之余悄悄去国，所谓“君子绝交 ，不出恶声；忠臣去国，不洁其名。”他宁可自己受辱，也不肯让君王的名声受到损害。

一个人都应对世间做出贡献的，即使做不到“壮烈行仁”，至少要有贡献的念头，并可从最小的奉献开始行动。人生的意义，应要像石灰一样，留得清白在人间，千万不要与草木同腐朽啊！