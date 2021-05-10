“所谓妈妈的味道，就是慈母之心…”

星云大师说：分享故事：她第一次参加家长会，幼儿园的老师说：“你的儿子有多动症，在板凳上连三分钟都坐不了，你最好带他去医院看一看。”回家路上，儿子问她老师都说了些什么，她鼻子一酸，差点流下泪来。但她对儿子说：“老师表扬你，说你原来在板凳上坐不了一分钟，现在能坐三分钟了。”那天晚上，儿子破天荒吃了两碗饭，并且没让她喂。

儿子上小学。家长会上，老师对她说：“全班50名同学，这次数学考试，你儿子排第40名，我们怀疑他智力上有些障碍，您最好能带他去医院查一查。”回家路上，她流泪了。然而，她对儿子说：“老师说了，你不是笨孩子，只要能再细心些，会超过你的同桌。”

儿子上初中，又一次家长会。老师告诉她：“按你儿子现在的成绩，考高中有点危险。”她没有听到老师多大的批评，怀着惊喜的心情走出校门，她告诉儿子：“班主任对你满意，只要你努力，有希望考上高中。”

高中A水准过去了。儿子接到通知，他被大学录取了，他突然转身跑到房间大哭，边哭边说：“妈妈，我知道我不是个聪明的孩子，可是，这个世界上只有你能欣赏我。”妈妈望着儿子，流下了欣慰的眼泪。

味道

妈妈有什么味道呢？

一、妈妈的语言：在儿女的成长过程中，即使还在襁褓之中，妈妈就会自言自语的对着婴儿讲话。直到儿女牙牙学语，便逐字句的教导儿女说话。直到儿女能完整表达自己。这时有的儿女就开始嫌母亲唠叨，一句话说了又说，吩咐又吩咐，但就算是怪妈妈唠叨，也会感谢妈妈的慈爱关怀。

二、妈妈的动作：妈妈对儿女的关怀，经常表现在动作中。例如，妈妈伸手，就知道妈妈要抱我；妈妈把手放在后面，必然藏有东西要给我。妈妈作势要打人，其实她的内心是爱我的；妈妈把我抱在怀中，那是妈妈最快乐的时候；妈妈把我放在摇篮里，实际上是放在她自己的心里。

三、妈妈的容颜：婴儿时期，妈妈就是小儿女的一切，妈妈的笑容，那是天堂；妈妈哭丧脸，那是人间惨事。尽管妈妈有多少心事，可是到了小儿女面前，又一副若无其事、笑逐颜开的样子。妈妈的两个眼睛，是小儿女心中蓝色的海洋；妈妈的嘴巴，讲话比黄莺出谷还要动听。

四、妈妈的饭菜：妈妈怀胎的辛苦，是別人替代不了的。甚至妈妈的三餐，各种酸辣咸淡的味道，总是迎合着儿女的喜好，从来不会想到自己要吃什么。

心意

妈妈的心意无限深广，但年幼的儿女无法体会慈母的广大心怀，有时候故意哭闹，要求妈妈抱抱自己，甚至故意无理取闹，就是想要获得妈妈的关怀。 在儿女心中，只想征服妈妈完全属于自己所有，那里能体会妈妈的内心充满着人世间的辛酸，还有大人世界的是非烦恼呢？母亲的恩情如山高、如海深，但许多人受之于他们，却很少给予报答，这是值得反思的。