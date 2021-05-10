我们都希望，时光过去以后会有一辈子的朋友。生命中所有的无可预测中会有一些坚定不移的东西，何时回头会有一些人永远都在。

“黄城夜韵”今年步入40周年，在刚过的星期五晚上做了线上演出。

半年前，收到在籍学生传来的短信，说要找我们那几届的校友回去回忆当年的“黄城夜韵”。同学推荐同学，找了我，我又拉了高中时代的好友Z一起去。

我们那几届熟悉的学院建筑不是武吉知马路上的那座“黄城”，我们对马蹄形建筑无感，我们的十七十八是在小桂林附近，几座没有什么建筑特色的临时校舍里度过的。不过那无碍于我们享受两年的高中生活，也无碍于我们玩“黄城夜韵”。现在想起来，能够有那种自由翘课夜归，一群人一起在青春时期做一件让人生一辈子都回味无穷，且受益无穷的事，一起搞一个大型演出搬上维多利亚剧院的舞台，真是要感谢当时师长的开明、纵容，还有无条件地支持我们这群年轻人。

今天的老师，在整个考试学习环境与竞争越来越剧烈的情况下，大概已经没有办法拥有当年的那种浪漫与潇洒。确实，当时的老师校长们，有一种不一般的情怀。

那次简短的“黄城夜韵”口述历史，由几名十七十八岁的学生负责。他们其实就是我的孩子的年龄。果然是时光荏苒啊。

我和Z应该都很享受那一次分享吧。我们几乎是口无遮拦地什么都说了。那些当年的自以为是、狂妄与疯狂。我看得出，那些孩子们眼睛里有些许羡慕。我可以理解。我和自己的孩子说起当年我们怎么做“黄城夜韵”，她们也充满了羡慕。

有些事情，是一个时代的产物，去到另一个时代便难以复制。

我们那个时候有一大群还在用华文华语沟通交流的孩子，我们就算不选修中华文学课，也懂四大名著，也看唐诗宋词，也读中国大陆和台湾现代作家的作品。最重要的是，华语对我们来说，不是课堂上的语言，而是我们之间情感联系的语言。

那个时候，如果没有记错，华中还是华文华语的堡垒。我们中文学会的学生好些人或许都有这种想法、热情和坚持。在一个母族文化似乎苟延残喘的时代，那个地方和那一年一度的舞台是一个容我们展现信念，任意挥霍的空间。

在一起的时候，我们唱的都是中文歌，许多更是学长们写的、留下来的，属于我们的歌。如果不是那个时代，何以会有那样的“黄城夜韵”？

所以，何必羡慕呢？就像我们回不去李白白居易的大唐，所有瞬息而过的闪耀的年代，都有它发生的必然理由。而且它都不是一个人的功劳，而是聚集了所有每一个人看似不足道的生命力和理念。或成熟，或不成熟。

那天和Z一起受访，孩子们问说：你们两个人怎么过了这么久还是那么要好，好像什么都可以说？他们的语气里同样满是羡慕。

我们都希望，时光过去以后会有一辈子的朋友。生命中所有的无可预测中会有一些坚定不移的东西，何时回头会有一些人永远都在。

其实一切终归都是一种缘分。

有缘的时候，且珍惜。有缘的时候，好好感受每一点一滴渗透在时光里的情感。自己的，他人的。这样子，就可以了。

那个线上演出也包括了我们受访的一些过程。其实我到现在都没有看。我甚至不知道自己会不会去看。

如果观看，是因为想要给现在的孩子们一些鼓励。

如果不看，是因为有些像星星一样闪烁的时刻，不须要再翻看。尤其当演员已经和我们无关，尤其当你拥有的已经足够美丽迷人，而且你已经把它们小心翼翼地折叠起来，收进记忆的某一个抽屉里。不想让它再沾染任何其他颜色或尘埃。

或许有一天，疫情过去。当年的我们，能够一大群人一起去看后来的人做的“黄城夜韵”，我会乐于加入。

那不一样，那会是中年的我们，一起再创造的一个新的记忆。属于明天的、未来的记忆。

我期待那样的一天。