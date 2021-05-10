怡心：你懂我的意思了吗？

有些人事禁不起旁敲侧击的试探，跨不过画地自限的楚河汉界，到不了暗流汹涌的心海彼岸。

与他人交谈，我最怕的就是对方突然抛出令人措手不及的问句：“你懂我的意思了吗？”对方是否已在之前的谈话里埋下了绵延于千里之外的草蛇灰线？就我这样一个后知后觉，驽钝又不上道的人，如何能懂得对方的言外之意，听得出弦外之音呢？

“你懂我的意思了吗？”像是一种暗示性的窥探，言语的猜谜。原来，话语并不剔透明了地承载着字句表层的意思；它还包含了有待聆听者自行剥茧抽丝的线索。我遂而揣测对方植入话语中的用意是否太深潜难懂，以致有了这样的顾虑？因此，对方才会担心我并未察觉其话中有话，而我只求能毫发无损地从曲折迂回的沟通迷阵中突围而出。

是不是我想得太多了，总以为对方是要我选边靠拢，表明立场？若回答我懂得对方的意思，就显示两人默契十足，同属一国。若回答我其实不懂得对方葫芦里究竟卖的是什么药，则赤裸裸揭示了我并未把心思放在他身上的事实。

老友K听完我阐述对这个问题的困扰，认为我想得太多了，这才是症结所在。对方只是想确认我的理解是否正确，或是担心他的意思被歪曲了。面对面的谈话，可不比书面的交流容易，因为一说错话就驷马难追，无法删除或重新来过。K言之凿凿地指出：“就是担心你想到别处去了，所以对方才有此一问！”我只好无奈地下了定论：可见是对方多心了，或是想得太多了，而我则想得太少啊！

这样的质疑听多了，我方才明白：有太多的事情并非仰赖三言两语，就可以将其中的轻重拿捏准确。话中暗藏的玄机，或委婉隐晦的心事，既不能揭示、道破，我们于是得学习练就了然于心的深厚内功，自个儿推敲琢磨。毕竟，就如人生的种种，你来我往的沟通并非风行无阻，而试图传递的意思要么挂一漏万，要么就是百密一疏。

或许这个悬吊于话尾的问句，是因为提问者以为自己的繁密思维似乎跑得太快、太远了，于是想回头确认别人是否跟得上。转念一想，在人海茫茫之中，能找到心有灵犀的知音人，无须多番揣测对方话中的意思，实属难能可贵。

在中国真人秀节目《非常完美》中，男嘉宾们通过与两名女嘉宾的互动来选择自己喜欢的对象所相对应的颜色座椅就坐。主持人看到一名男嘉宾从原先的蓝色座椅换到粉色座椅，便问他为何改变主意。男嘉宾只是简短地回答，他喜欢粉色。这样对号入座的回应，无须进一步探勘其中蕴藏的深意，不是很好吗？