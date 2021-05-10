陈美谕：学理财，避恋财

近几年来，身边许多同龄人越来越注重投资理财，甚至有年龄比我小的朋友在社交媒体上当起理财达人，还自掏腰包出书分享理财贴士。

起初，我对他们的话半信半疑，但细读了书里的内容后，才发现自己是井底之蛙。例如，我把收入全部存在储蓄账户并不比老一辈的人将钞票藏在饼干桶里更有价值，因为单纯地持有货币只会让其因通货膨胀而贬值。

只有靠双手赚来的钱才可靠？

从小到大，我都被教导要努力读书，完成学业后就找一份稳定的工作，脚踏实地安安分分地打工，慢慢存钱。此外，最好避免例如买股票等一切有风险的行为。只有靠自己双手赚来的钱才可靠，其他都是投机取巧，非长久之道。

上学时，除了教育学生理性消费和培养储蓄的习惯，学校并未教导我们如何管理财务，或详细解释如公积金和保险等理财工具。

我们都知道钱不是万能，但没钱万万不能。我们已不可能像现代化之前的年代靠饲养家畜和耕田种菜来自给自足。就算是住在乡下，人吃五谷杂粮，难免会生病，如果完全没钱，要怎样求医治病？

除了满足基本需求，在完成人生大事上，例如买房结婚、生儿育女，就更须要谨慎地规划个人财务，否则很可能会带来不必要的经济负担。

社会及家庭发展部一份分析报告显示，教育程度较低的男性离婚率比其他男性高。教育水平通常与收入相连，而养家和其他经济问题往往会给婚姻带来压力。这就是人们常说的“贫贱夫妻百事哀”。

罪恶的并非金钱，而是贪欲

也有一些人认为，金钱是万恶之源，诱惑人们背叛道德。但客观地看，带来罪恶的并非金钱本身，而是因贪欲而不择手段敛财的行为。

所以，我们追求的不应该仅是赚大钱，或一味地当守财奴，而是应合理地看待金钱在人生不同阶段扮演的角色，根据自己对风险的接受程度而选择适合自己的理财方式。

尤其是在普通教育阶段，就应教导学生个人财务管理的要点，例如税务、公积金、保险原理等。毕竟，这些知识技能与我们的日常生活息息相关。

幸运的是，随着社交媒体的发展和金融产业的规范化，普通人能够接触到更多值得信赖的理财产品。相信在不久的将来，越来越多人能享受到科技和金融创新带来的实惠。

合理的理财不仅是提升财富的方式，更是对自己的人生负责。



（作者是华文媒体集团新闻中心记者）