“救人一命，胜造七级浮屠…”

星云大师说：分享新闻：印度第二波新冠疫情来袭，医用氧气需求量飙升，英国广播公司（BBC）报道，在印度北部的北方邦，一些医院在门外挂出“无氧气供应”的牌子。因氧气和呼吸机紧缺，该邦首府的医院不得不将病患转移到其他地方收治。与此同时，大批新冠患者家属在氧气补给中心外大排长龙。一名德里医生向电视台描述，他看到街上的人们就像“离开水的鱼”一样大口喘气，得不到氧气，人们在路上死去。

印度为何“缺氧”？首先是确诊病例数激增，使得氧气需求量飙升，医用氧气供不应求。印度流行病学专家认为，新冠病毒检测和早期诊断的延误，导致大批患者直到病情危急时才被送到医院。因此，对氧气的需求量比第一波疫情达到峰值时更高。

为应对“氧气危机”，印度政府采取一系列措施，包括新成立氧气制造厂、开通运送氧气的火车专列、调动空军飞机运送氧气设备，和从国外进口医用氧气等。我们也看到不少国家援助，包括美国、欧盟、英国和新加坡等，都向印度提供氧气容量支持。此外，马来西亚佛光人也展开送暖善举，筹集了200台氧气转换呼吸器，送到印度。

在全球化的背景下，印度疫情失控并非单一国家的问题，支援印度，其实就等于支援整个地球，大家都应奉献一份力量。

急难

俗语说：“济人须济急时无”，当一个人口渴时，送给他一杯白开水，胜于平时的一杯鮮果汁，我们的普世价值，应该是拥有济世救人、慈悲为怀的精神。当一个国家、一个群体，或一个人陷入危难时，一定要给他们一些暖意，让他们能够振作。有一句话说得好：“救人急难等于救己”，人生于世，不可能不有求于人，也不可能没有助人之时。

当他人落入危难和困窘时，也正是心灵最脆弱的时候，若此时能够急人所急，给人所需，对方一定能够铭记这份恩情。虽然我们帮助别人的本意不一定是寻求报答，但将来若有机会，滴水恩情定会得涌泉相报。

功德

佛教中有句话说：“救人一命，胜造七级浮屠”，浮屠本是佛塔，在佛教中七层的佛塔是最高等级的，一个人只有具备非常大的功德才可能得此供养，而解他人之大难、救他人的性命所建立的功德，却比建宝塔礼佛还要伟大。

其实，何止救人性命能造功德，我们给予别人的每一分帮助都是功德，更何况，任何一个人都无法预知自己付出的一份关心，对他人来说有多么大的意义，也许我们一句体贴的问话，就能让一个人放弃轻生的念头，那不也是在救命吗？