过去年代，家里主厨的婆婆妈妈，提菜篮上巴刹时肯定也如此心里有数，这食材搭那配料，今天煮了明天可以换做什么不同菜式，材料很少浪费。

社区老化，家附近小巴刹顾客三三两两好多年了。食材选择不多，中午未到好些摊位已收档零落，来的人更少。再挨些日子，附近公寓完工，或许盼来天亮。我们家有需要多直奔超级市场，下楼对面座就有邻里超市，小小间，应急好用；做饭买食材宁可搭趟巴士，车程不太远，大型超市货品琳琅满目任选。

小巴刹楼上是小贩中心，原本设计是唇齿相依，后者如今登了“文化遗产”龙门，楼下的只好自己卧薪尝胆。上楼找吃，如果巴刹摊位做生意，习惯走走看看，常去的菜摊上买些番茄芋头，老年夫妻经营的花店买个花盆，新开香料摊要了包咖喱粉。

喜欢逛菜市场的基因不知来自哪里。没有被大人牵着上巴刹的记忆，再努力往脑子里挖，依稀有两个湿巴刹光影。稍大的那个巴刹，短短街道，两边有帆布顶起的帐篷，不记得有些什么摊位，模糊印象里有一卖潮州杂咸，另一个青草药摊位。杂咸摊矮桌摆开，一个个木盆金属盆，咸菜、菜脯、鱼饭、贡菜、银鱼、黑橄榄、腌制小蟹等等。腌制小蟹已绝迹，黑橄榄也少见，其他杂咸也已分散到不同商贩陈列架上。另一个印象说不上是巴刹，三几摊位挤在后巷，记得有一两家卖猪肉，大块生猪肉摊在桌板上，人头高的架子上一个个大铁钩也挂猪肉。大小巴刹，共同印象是地上湿漉漉的，露天街边那里，地上还坑坑洼洼。就记得这些，有时还想看看现在哪里有杂咸摊。

台湾作家洪爱珠写传统市场有一段，妈妈患病想吃炸春卷。炸春卷当然不能买现成，外面的买回家，春卷皮已软韧，只得到传统市场买来新鲜润饼皮（薄饼皮），家里自炒菜馅，油炸后立刻捧到母亲面前。走进市场，到了那家润饼店摊，他们家传生意近90年，“手掌着湿面团，在烘台上抹出一张丝白薄饼，再足尖点地似的飞甩几下，使其均厚。待由湿至干，徒手将之数百数千的揭起。饼极薄而透光。”向店摊的阿姨买了饼皮，阿姨虽手里忙着还是聊了几句，问起外婆和妈妈。“外婆走了，以为会陪我许久的妈妈，刻下也正在分秒转身。恍惚间他们松手，长长的百年的大街上，四顾仅余我一人。”她点滴记忆小时候外婆牵她上市场，后来她陪妈妈买菜。

出外旅行也喜欢走当地传统市场，走马看花，当然没有与摊贩间的互问家常。这么说吧，你只属于某个巴刹，你常去的或你们家常去的，知道哪一家菜比较贵肉比较好味，听说这一摊与那一摊吵架，看到这家的儿女继承父母的生意。

经常走偌大明亮的超级市场，艾伦金斯伯格（Allen Ginsberg）有首诗《加州一家超级市场》：夜晚的街上心里浮起诗人惠特曼的身影，又饿又倦，又想采购意象，走进璀璨超级市场。眼前热闹场面，一家一家人忙着购物，丈夫挤在走廊，妻子围在鳄梨前，婴儿搁在番茄堆里。听到惠特曼在问，谁杀了猪排，香蕉多少钱，你是我的天使吗？惠特曼是19世纪人，超市是超前概念，有趣的是金斯伯格想象自己陪他走进超市，思考着他与惠特曼会否同行，梦想着消失的过去。

世界又向前跨一大步，有了网购，超市也不一定须要上。有没有另一诗人看着手机，感觉金斯伯格坐在身旁，看自己搜阅超级市场网页上的蔬果肉类食材？

说巴刹、超级市场、网购食材，前提是自己做饭，而不是天天在外解决三餐或叫外卖。

疫情下选择少出门或居家隔离，又不想叫外卖，三餐在家，怎么办？洪爱珠写了《居家隔离式吃饭》，有用的参考。她说原来一星期上一次菜市场，疫中照旧如此，蔬菜类选那些耐储放的，番茄、南瓜、菇类、白菜、高丽菜、红白萝卜、洋葱等；鸡蛋存冰箱，肉买一些，冷藏起来；干粮的米、面粉、豆类也常备，快熟面当然也有，就算一周不出门，“能吃上起码的真实食物，不必凑合太多加工食品。”

不做菜，好些人因为怕麻烦。日本料理作家山口祐加写了一本书《自炊时代：我的自煮料理》，说如果计划周全，其实也没太麻烦，从一周做三餐饭开始，享受家煮的简易饭菜。她说如果心血来潮，网上学个食谱，张罗来一堆材料，煮一餐后肯定留下很多食材留在冰箱里，不知道怎么办。在她的企划里，每周只买八种当季食材，不同配搭设计出三道晚餐。需要三餐，就是要充分用完买来的食材，不浪费。

山口祐加的厨事企划，读来有趣，策划执行井井有条，非常日式。其实过去年代，家里主厨的婆婆妈妈，提菜篮上巴刹时肯定也如此心里有数，这食材搭那配料，今天煮了明天可以换做什么不同菜式，材料很少浪费。忘了旧时的智慧，我们或许更多相信新的。