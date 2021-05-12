“明心，方可明理…”

星云大师说：分享故事：小沙弥去挑水，回来的路上被蛇咬了，处理好伤口之后，小沙弥找到一根长竹竿准备去打蛇。师父就问他：“你的伤口还痛吗？”小沙弥说不痛了。师父再问：“既然不痛了，你为什么还要去打蛇？”小沙弥说：“因为我恨它。”师父说：“它咬了你，你就恨它，那你踩痛了它，它也恨你，它也应该咬你。你们双方因恨结冤，可你是人啊，你该早些放下心头的仇恨！我告诉你碰到这种事时，圣人的处理方法是什么？他们的方法是，懂得化解自己的仇恨，更要善于化解对方的仇恨。”

小沙弥听了，呆呆地看着师父。师父又说：“世人对待仇恨一般有三种做法：第一种是记仇，等于在你的心灵当中搁了一块污泥，自己总是在生活中尝受仇恨带来的痛苦；第二种，是尽快地忘掉仇恨，还给自己平和与快乐心态，等于把污泥弄碎了在上面种上花；第三种，是主动和仇人和解，解开对方的心结，等于是把自己心中生出的那朵花去送给对方。如果你能做到第三种，你就与圣人的境界差不远了。”

多缘

如果我们只能“记仇不记恩、记坏不记好、记债不记借、记我不记人”，如此自私、不替人设想，又怎能和芸芸众生相处呢？亲友当中，善善恶恶，好好坏坏，都是难免的。但是一般人的陋习就是记仇不记恩。所以有德之人，如范雎（东周战国时魏国政治家）所说：“人有恩于我不可忘，而怨则不可不忘。” 吾人受恩于人，要铭记在心，并且知恩图报；反之，別人偶有对不起我们的地方，不可记仇，如佛教讲“比丘没有隔宿之恨”，所以不要把仇恨带到明天。

经上说，世间的缘分有很多种。有些相遇是为了报恩，而有些结识是为了报仇。报恩的人，我们要倍加珍惜；报仇的人，我们也要善良以待。

渡你

经上也说：“一切法门，明心为要。明心，方可明理。有苦难，方能得渡”。人生有苦难不是坏事，那些伤害你的人，还有欺骗你的人，其实是来渡你的。是他们让你明白，怎样在困境中成长，怎样在逆境中生存。

历史上，那些能成就大事、化解仇怨的人，都是能忍之人。比如，蔺相如（战国时期赵国大臣）为社稷着想，屡屡让步不诤，感动得廉颇向蔺相如负荆请罪；鸠摩罗什（汉传佛教著名译师）宽容吕光和姚兴的戏弄、侮辱，让大乘经典得以在东土弘传千年，这些都可做为我们行忍辱，做大事的榜样。

我们行走在人间是非路上，何妨把一切外来的恼害、横逆与挫折都忍住耐下，把名位利禄的诱惑都忍住耐下，学习布袋和尚大肚包容，做个时时处处少烦少恼、自由自在的欢喜菩萨！