不同年代的人，都会经历不同时代的终结。我这一代，目睹音乐卡带和光碟的被淘汰，传呼机和传真机的兴起与没落，从砖头大哥大手机到智能手机的流行，中国和美国世界领导地位的竞争，以及互联网和社交媒体的强势崛起。每一次的兴起和终结，都是大势所趋，不论多不舍感慨，都得学着接受，甚至承受。

千禧年后，当罗文、张国荣、梅艳芳等香港乐坛巨星在很短的时间内相继离世后，我们知道香港乐坛最光辉的一个年代已经终结。因为这几位都是在东南亚娱乐圈呼风唤雨响当当的人物，留下的好歌好曲无数。有得回忆，意味着曾经有过美好。若连回忆都没有，终结不终结也就无所谓了。