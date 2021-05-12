吴庆康：准备安息 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴庆康 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 很多的曾经，都在时代的演变中成为历史，就像早以被淘汰的报章排版稿纸。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 不同年代的人，都会经历不同时代的终结。我这一代，目睹音乐卡带和光碟的被淘汰，传呼机和传真机的兴起与没落，从砖头大哥大手机到智能手机的流行，中国和美国世界领导地位的竞争，以及互联网和社交媒体的强势崛起。每一次的兴起和终结，都是大势所趋，不论多不舍感慨，都得学着接受，甚至承受。千禧年后，当罗文、张国荣、梅艳芳等香港乐坛巨星在很短的时间内相继离世后，我们知道香港乐坛最光辉的一个年代已经终结。因为这几位都是在东南亚娱乐圈呼风唤雨响当当的人物，留下的好歌好曲无数。有得回忆，意味着曾经有过美好。若连回忆都没有，终结不终结也就无所谓了。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 时代 2359 四方八面 深夜好读 点智慧：解仇 康秀金：老的吸引力