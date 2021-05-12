吴庆康：准备安息

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来自 / 联合早报

文 /
吴庆康

摄影 /
萧紫薇

发布 / 2021年5月12日 5:00 AM

很多的曾经，都在时代的演变中成为历史，就像早以被淘汰的报章排版稿纸。（萧紫薇摄）
很多的曾经，都在时代的演变中成为历史，就像早以被淘汰的报章排版稿纸。（萧紫薇摄）

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不同年代的人，都会经历不同时代的终结。我这一代，目睹音乐卡带和光碟的被淘汰，传呼机和传真机的兴起与没落，从砖头大哥大手机到智能手机的流行，中国和美国世界领导地位的竞争，以及互联网和社交媒体的强势崛起。每一次的兴起和终结，都是大势所趋，不论多不舍感慨，都得学着接受，甚至承受。

千禧年后，当罗文、张国荣、梅艳芳等香港乐坛巨星在很短的时间内相继离世后，我们知道香港乐坛最光辉的一个年代已经终结。因为这几位都是在东南亚娱乐圈呼风唤雨响当当的人物，留下的好歌好曲无数。有得回忆，意味着曾经有过美好。若连回忆都没有，终结不终结也就无所谓了。

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