“不是从自私中获取…”

星云大师说：分享故事：中学老师和学生在乡野小道上散步，突然看到地上有双鞋，估计是附近一个农夫放的。学生对老师说：“我们把鞋藏起来，躲到树后面，看看他找不到鞋子的感受怎么样？”

老师摇头：“我们何必要把自己的快乐建立在別人的焦虑和痛苦之上？从另一个角度来讲，你还可以通过帮助他，给自己带来快乐。我们来做个小实验：你在每只鞋里放上一枚一块钱硬币，然后我们躲起来观察他的反应。”学生照做了，随后他们躲在了树后。

没多久，农夫来到这里，把鞋往脚上套去。突然，他脱下鞋手往鞋内探索，摸出了一枚硬币，脸上充满了惊讶和欣喜。他又继续去摸另一只鞋，又发现了一枚硬币。这时，老师和学生看见他看了看蓝天，还大声地表达着自己的感激之情，话语中谈到这一定是老天给他的一点礼物。

学生被农夫的行为怔住了，这时老师问了：“你是不是觉得这比恶作剧更有趣呢？”学生说：“我感觉到了以前从来不曾懂得的一句话——给予比接受更快乐！”

真心

生而为人，生活安乐、家庭平安之外，真心关怀友人、关怀世间，自利利人之中，我们就会为自己的人生带来永久的快乐。为什么说自私的人不会快乐？因为待人处事中，如果我们有所求，就会有所失落。失落了，就会产生怨恨，内心就会不平衡。 与人相处共事，能和谐无争，互相尊重，互相包容，这是最美满、最快乐的事。团体的每个人都很重要，不要妄自菲薄，也不可看轻他人。与人相处，若能抱持你对我错、你大我小的“老二理念”，必能和谐共事，发挥出最大的力量与效率。

经上有句话说：“无自多求，增长罪恶”；生活中，我们多求一定多烦恼，只有无求，才能平和。

来源

每个人都希望追求快乐，但快乐要从那里来？有人以为享受吃喝玩乐、佩戴罗绮珠翠、保持玉貌身颀才是快乐；有人以为丰衣足食、名利双收，就是快乐，但是，这些都有消失的一天。心如工厂，可以制造欢喜快乐，也可以制造烦恼、忧愁。现代人的生活，普遍以追求感官刺激为快乐，因此快乐是短暂的，甚至带来苦恼。倘若有了禅心，面对善恶、是非，就能转化境界，增添人我和谐。

有了禅心，凡事就能以方便、融通行之，却不失原则，做起事来欢喜、禅悦；以一分无所得的心为众服务，与人相处，幽默、喜悦，为人间带来温暖，也为自己增添生命的价值，这才是快乐的来源。