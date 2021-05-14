“语言容易犯的毛病何其多…”

星云大师说：分享故事：东晋时代的王献之，一日连同两个哥哥王徽之和王操之，一起去拜访名人谢安。徽之和操之二人放言高论，目空四海，只有献之三言两语，不肯多说一句话。三人告辞后，有人问谢安：“王家三兄弟谁优谁劣？”谢安仅淡淡地说道：“慎言最好！”

另一个故事：孔子也是慎言之人，他待人诚恳谦恭，看起来好像不擅言辞，但在公开场合里，说起话来却是能言善道。尤其他经常陈说的一个道理就是：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣！言不忠信，行不笃敬，虽州里，行乎哉？”意思是说：言语忠诚信实，行为敦厚端正，即使到了其他国家，也行得通。言而无信，行为轻狂，即使在本乡本土，也是行不通的。

要领

禅门倡导离言绝句，不着一法，直指人心，见性成佛，因此，许多禅门高僧大德在教化后学时，经常不发一言。看似无言，实则无声胜有声。例如维摩居士在不二法门的辩论会上，不发一语，使文殊菩萨大为折服，称赞老维摩是“一默一声雷”。甚至佛陀说法49年，仍自谦说：“我没有说过一个字！”所以，真正会说话的人，有时沉默是金也。

说话不容易，然而语言又是人与人之间沟通的桥樑。因此，要能达到双方沟通的效果，说话就必须有要领，否则就会有“做人难，难做人”之苦。

契理

那么，要如何说话呢？四点参考：

一、言必契理：有的人见到老农老圃，就说如何种植稻谷菜蔬；见到商人，就说出一套生意经；见到工人，就说各种工巧技艺；这表示其说话能契合说话对象的根机。契机固然必要，不过最重要的还是言论要能够合理。

二、言可承领：这是说所有的言论，要让别人能接纳领受。现在的社会，老师的话，学生不接受；父母的言论，儿女反抗。如何让别人接受我们的言说呢？经上有句话说：“常说利益言，令自他安乐”，又说：“常以柔软语，爱念于群生”，这是说对众生要慈悲多说好话，不要吝于赞美。此外，即使说好话也要能适时适地，简洁透彻明瞭，让人生起欢喜心，而接受我们的美言。

三、言则信用：言而无信，如何立身？我们一生说话要童叟无欺、不虚伪，能让人相信我们的言说，人格必为人所肯定。

四、言无可讥：我们所说的话要圆融，面面俱到，令人无懈可击。孔子教人：“知之为知之，不知为不知，是知也”，这是告诉我们要慎言，不可强不知以为知而随意发言，让人有讥讽的口实。什么话可以让大家接受、欢喜而不讥评呢？说“给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便”的言论，则能不为人所讥讽。